Orban: Nu vom vota un guvern PNL-PSD. Grupul nostru dorește refacerea coaliției cu USR

”Consider că singura soluție onorabilă este refacerea coaliției de centru dreapta și vreau să dezmint categoric speculațiile din presă lansate de manipulatori din echipa câștigătoare sau din altă zonă care încearcă să acrediteze, ca scuză pentru conducerea PNL şi pentru dorinţa celor mai mulţi din conducere şi a lui Iohannis de a face guvern cu PSD, faptul că nu se mai poate reface coaliția de dreapta, din cauza retragerii parlamentarilor care s-au dezafiliat din grupul PNL”, a declarat Orban.”Nu vom vota un guvern PNL-PSD. Noi dorim să participăm la reconstrucția coaliției de centru dreapta”, a adăugat el.Vicepreședintele PNL Raluca Turcan a susținut marți seara, la Antena 3, că PNL nu poate face majoritate cu USR din cauza lui Ludovic Orban.”Situaţia este mult mai complicată decât pare pentru că sunt unele declaraţii care sună bine. Întrebarea este cum poţi să o menţii cu vot clar, cu matematică în Parlament. Şi dacă mă uit în condiţiile în care Ludovic Orban din păcate a ales să rupă PNL, aritmetica parlamentară ne arată că nu putem face majoritate. Mai mult decât atât, astăzi a fost un moment important la Camera Deputaţilor în care am fi putut avea o dovadă de reluare a unei bune colaborări între PNL şi USR, să voteze preşedinte interimar la Cameră. Ce s-a întâmplat? Nu s-au putut uni cele două partide care în mod natural ar trebui să aibă prima opţiune să colaboreze. Şi am pierdut preşedinţia interimară la Cameră”, a mai declarat Turcan.Liberalii vor relua miercuri negocierile pentru formarea unui guvern, urmând ca președintele partidului Florin Cîțu să se întâlnească, la ora 13.00, cu liderul USR Dacian Cioloș, după ce social-democratul Marcel Ciolacu a spus că are o agendă prea încărcată.