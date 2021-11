O nouă rundă de negocieri: Florin Cîțu și Dacian Cioloș se întâlnesc la ora 13.00

Liberalii s-au întâlnit, marți seară în ședința Biroului național unde liderii din țară și-au exprimat opțiunile pentru formula în care doresc să revină la guvernare. Astfel conducerea PNL a decis flexibilizarea mandatului de negociere, astfel încât partidul să discute atât cu cei de la PSD cât şi cu cei de la USR.







Din echipa de negociere a PNL fac parte preşedintele Florin Cîţu, primvicepreşedinţii Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Lucian Bode şi Rareş Bogdan şi secretarul general Dan Vîlceanu. Nicolae Ciucă, nu face parte din echipa care va discuta cu liderii USR şi PSD.







Reamintim că președintele PNL, Florin Cîțu care se opune dorinței lui Klaus Iohannis de a aduce PSD la guvernare, a încercat să încurajeze organizațiile PNL de a susține refacerea Coaliției cu USR. Ședința care a durat aproape trei ore a fost una destul de tensionată, iar liderii liberali și-au spus fiecare punctul de vedere. Florin Cîțu nu a scăpat de critici, Dan Motreanu spunându-i că este sursa tuturor problemelor. Ciprian Ciucu a spus că nu vrea o colaborare cu PSD, iar liderii filialelor din Ardeal nu au vrut să audă de USR.





Negocierile au loc în contextul în care după două luni de criză politică și doi premieri desemnați care nu au reușit să obțină susținerea Parlamentului, PNL se află în corzi pentru menținerea guvernării. Eșecul negocierilor pentru identificarea susținerii parlamentare și cu 15 deputați și senatori care au părăsit partidul, conducerea PNL a ajuns forțat la a negocia un guvern majoritar cu USR sau PSD. Ambele partide vor negocia dur cu PNL și vor încerca să obțină maximul din ce pot obține.







PSD a anunțat deja că vrea funcția de premier și jumătatea dintre ministere. Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, spune că partidul său este îndreptățit să ceară postul de premier. ”În momentul de față, când PNL tot pierde parlamentari, singura soluție viabilă este o alianță cu PSD și nu cu USR și UDMR deoarece nu mai au majoritatea”, a declarat social-democratul.









Cum arată configurația politică în Parlament





Pentru învestirea unui guvern este nevoie de 234 de voturi. Dacă s-ar reface Coaliția PNL-USR-UDMR-Minorități în actuala configurație parlamentară - la un calcul simplu ar avea împreună 246 de voturi.







În aceasta ecuație problema este la Minorități. Mai exact, șapte dintre cei 18 parlamentari ai Minorităților refuză să voteze refacerea Coaliției PNL-USR-UDMR. De ce? În istoria grupului Minorităților a existat întotdeauna o colaborare cu PSD, mai exact 7 parlamentari au votat mereu alături de PSD. Majoritatea ar fi extrem de fragilă și nesigură 239 de voturi din 234 necesare.

Preşedintele USR, Dacian Cioloş și-a arătat disponibilitatea pentru refacerea Coaliției precizând că PNL are de ales între USR şi PSD pentru a face majoritate în Parlament, însă alegerea PSD ”ştim ce înseamnă”."PNL are de ales între o majoritate pe care să o facă cu USR - să continuăm Programul de reforme, dar pe care chiar să le punem în aplicare, nu doar să le clamăm (...) sau, dacă vor neapărat o majoritate pot să o facă şi cu PSD, dar ştim ce înseamnă asta. PSD are mai multe guri de hrănit acolo, sunt baroni locali care aşteaptă bani, care numai transparent să nu fie modul în care sunt cheltuiţi (... ) Eu sper ca lucrurile astea să nu le uite, nici ei şi nici alegătorii. Este vorba despre direcţia în care o ia România în următorii ani”, a mai afirmat Cioloş.PSD - 157 mandatePNL - 119 mandate (după plecarea deputaților și senatorilor PNL - 15 parlamentari - susținători ai lui Ludovic Orban)USR - 80 mandateAUR - 43 mandateUDMR - 29 mandateMinoritățile 18 mandateNeafiliați - 20 mandateUn Guvern PNL-PSD-UDMR ar avea 305 voturi.