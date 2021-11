Cseke Attila: Este o legătură între scăderea ratei de vaccinare și respingerea legii certificatului verde în Parlament

”Dacă ne uităm la succesiunea evenimentelor și a zilelor, vedem că am avut o acoperire care nu a fost intenționată, o coincidență de lucruri, și care au pornit așa – într-o zi de joi și vineri guvernul a decis, prin hotărâre de guvern, introducerea pe anumite segmente a certificatului verde. Luni, de când a început implementarea acestei măsuri, fiind vorba de săptămâna trecută, a început dezbaterea pe proiectul legislativ. Aceste două lucruri s-au suprapus”, a explicat ministrul Sănătății.Potrivit acestuia, ăn ziua de vineri, când s-a luat măsura în guvern, a început să crească rata vaccinării. ”Și am ajuns marți și miercuri la 111.000 vaccinați pe prima doză (în 24 de ore – n.red.). A fost o creștere continuă timp de șase zile. După votul din Parlament de miercuri seara, am avut o descreștere destul de abruptă. Joi am avut 90.000, vineri 82.000 și astăzi (marți, 2 noiembrie – n.red.) suntem la 46 de mii. Acestea sunt sunt faptele, poate exista o relaționare între aceste două valuri de creștere și descreștere”, a mai precizat Cseke.