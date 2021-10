Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat la Primăria Capitalei în 2024. Ce probleme susține că a rezolvat pentru bucureșteni

a pus Primăria „pe direcţia potrivită” din punct de vedere financiar

a început să lucreze la mari proiecte de infrastructură care să rezolve problemele de mobilitate şi trafic

a luat măsuri legate de urbanism.

”Am suficiente atribuţii administrative şi lucruri de făcut în zona administrativă, ca să nu intru în dispute politice”, a afirmat Nicuşor Dan duminică, la Prima Tv, potrivit news.ro.El a explicat că, atunci când în PNL Bucureşti şi-a ales conducerea, s-a declarat susţinător al Violetei Alexandru pentru că a colaborat foarte bine cu aceasta, dar şi cu Ludovic Orban, care o susţinea pe Violeta Alexandru.Întrebat dacă se aşteaptă ca PNL să îl susţină pentru o nouă candidatură la alegerile locale din anul 2024, Nicuşor Dan a răspuns: „Pe mine nu mă preocupă 2024 în momentul ăsta, pe mine mă preocupă să rezolvăm acele probleme cu care bucureştenii se confruntă de foarte mult timp”.„Îmi doresc să mai am un mandat de primar, pentru că în administraţie lucrurile se petrec mai lent decât în viaţa reală. Dacă 2024 ar fi azi, pe configuraţia actuală, cred că am fi exact în aceeaşi situaţie în care am fost cu toţii în 2020, în situaţia în care a avea opţiunea ca PSD-ul să câştige, cu toate consecinţele pe care le-am văzut în 12 ani de administraţie PSD, şi atunci ar fi nevoie de un candidat unic pe partea dreaptă”, mai spune edilul.Acesta afirmă că nu a făcut sondaje care să arate preferinţele bucureştenilor, dar se arată convins că a pierdut, după primul an de mandat de mandat, din intenţia de vot, pentru că „în administraţie se vede azi ce ai făcut acum doi ani”.Nicuşor Dan mai spune că a rezolvat în primul an de mandat trei „probleme structurale ale oraşului”:În ceea ce priveşte relaţia pe care o are cu premierul interimar Florin Cîţu, primarul general susţine că aceasta este, din punctul său de vedere, „o relaţie corectă”.”Am o relaţie corectă, dacă am nevoie de ceva, sun şi vorbim”, a detaliat Dan. El susţine că a avut „o colaborare bună” cu guvernul şi că a avut „uşa deschisă” acolo.Nicuşor Dan susţine că Primăria Generală va depune proiecte care ţin mai ales de traficul rutier care să fie implementate prin programul naţional ”Anghel Saligny”. În ceea ce priveşte Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Primăria Capitalei a depus fişe de proiect în valoare de 7 miliarde de euro.