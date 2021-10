Cîțu schimbare de ton față de USR: Ciucă are mandat să negocieze cu USR. Trebuie să discutăm bărbătește, față în față

Președintele PNL, Florin Cîțu a schimbat din nou optica negocierilor. Cîțu s-a răzgândit pe tema revenirii USR la guvernare și spune că premierul desemnat Nicoale Ciucă are mandat să negocieze cu foștii parteneri refacerea Coaliției.



"PNL este în spatele domnului Ciucă. PSD a spus anul acesta de multe ori că ei nu vor la guvernare, eu nu înțeleg pretextele de a primi ministere. Eu cred că nu vor să negocieze nimic și încearcă să forțeze nota cu astfel de discuții. Nu se poate reface USL. Trebuie să fie o discuție cu cei de la USR. Domnul Nicolae Ciucă are mandat să negocieze cu USR. Trebuie să discutăm bărbătește, față în față. Sigur că pot reveni la guvernare premierul desemnat Nicolae Ciucă poate cere flexibilizarea mandatului de negociere când are ceva. Trebuie să fie o discuție cu USR și apoi putem cere în partid o flexibilizare. Acum lucrurile sunt puse invers. Domnul Ciucă are atributul de a discuta cu USR. Dacă USR vor, putem vedea în ce formă putem reface coaliția ", a declarat Florin Cîțu.





Întrebat de reporteri dacă ar putea intra USR la guvernare din nou, Cîțu a replicat: "Bineînțeles. Nu vreau să discutăm prin presă. Să avem noi discuția, să punem pe masă toate problemele. Ar putea intra la guvernare după ce vom avea această discuție. E momentul să avem această discuție față în față, cu delegații ale celor două partide".





Potrivit surselor HotNews.ro premierul desemnat, Nicolae Ciucă au discutat în cursul zilei cu Dacian Cioloș și Dan Barna.







Declarația președintelui PNL apare după întâlnirea la vila lac dintre liderii PNL și PSD de marți seară. La negocieri, PSD au cerut șapte ministere pentru intrarea asumată la guvernare însă liberalii au refuzat.







Totodată, reamintim că Florin Cîțu s-a opus până acum refacerii Coaliției cu USR si revenirea acestora la guvernare. Cîțu a pledat în interiorul PNL pentru un guvern minoritar deși în urma întâlnirii de la Cotrocenii de la începutul săptămânii președintele Klaus Iohannis a solicitat schimbarea de către PNL a mandatului premierului desemnat.