UDMR propune un armistițiu politic pentru cel puțin șase luni. Csoma Botond: Să renunțăm la aceste jocuri politice meschine și să avem foarte rapid un Guvern cu puteri depline

"Să avem foarte rapid un Guvern cu puteri depline. Asta se poate întâmpla dacă actorii politici vor renunţa puţin la orgoliile personale şi încheiem un armistiţiu politic, să zicem, nu ştiu, pe şase luni şi reuşim să ajungem la un compromis. Să se formeze o majoritate parlamentară cât mai repede, pentru că timpul ne presează (...), iar mandatul domnului Ciucă, mandatul premierului desemnat, până ce trebuie să prezinte lista Guvernului şi programul de guvernare Parlamentului cred că expiră sâmbătă, 10 zile are de la desemnare. Deci, eu cred că trebuie să ne grăbim şi, cumva, să ajungem la un acord care să facă posibilă o majoritate parlamentară", a declarat Csoma Botond, la RFI.Întrebat fiind de ce consideră că armistiţiul politic trebuie să fie doar pe şase luni, el a precizat că acesta ar trebui să dureze cel puţin şase luni."Pe şase luni, să trecem acest hop în faţa căruia se află ţara, cu criza sanitară, criza la preţurile de la energie, multe chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm. Ok, dacă reuşim să găsim o majoritate parlamentară care poate să funcţioneze pe mai mult timp, bine, nu trebuie după şase luni să doborâm iar Guvernul, dar eu am spus cel puţin, atunci revin şi corectez: cel puţin pe şase luni să avem un armistiţiu şi să lucrăm pentru cetăţeni şi să renunţăm (...) la aceste jocuri politice meschine. Noi suntem în slujba cetăţenilor nu în slujba altor interese", a spus deputatul UDMR.El a precizat că o majoritate solidă în Parlament s-ar putea reface cu USR."Da, din păcate, negocierile au intrat în impas. (...) Aceste negocieri au eşuat, au intrat în impas, acum văd că, ieri, după şedinţa de la Cotroceni, poziţia este că trebuie o poziţie mai flexibilizată, că domnul Ciucă va avea un mandat mai flexibil (...) să facă concesii, atât USR, cât şi PSD. Nu ştiu dacă se poate discuta în acelaşi timp şi cu PSD. Se poate discuta, dar o majoritate parlamentară se poate face ori PSD, ori cu USR. Nu cred că se poate face o majoritate parlamentară cu ambele formaţiuni politice. Cea mai fezabilă, dacă vorbim de o majoritate stabilă, care să nu fie numai pe şase luni, eu cred că fezabil ar fi cu USR să refacem o majoritate parlamentară, pentru că un eventual sprijin din partea PSD pentru un guvern minoritar PNL, UDMR, nu ştiu cât de stabil ar fi acest sprijin, ce concesii ar trebui făcute şi nu ştiu cât de eficientă ar fi această guvernare cu un guvern minoritar care nu are, totuşi, o majoritate parlamentară stabilă", a susţinut Csoma Botond.Parlamentarul a subliniat că este nevoie de o maturizare din partea foştilor parteneri din coaliţia PNL-USR-UDMR."Eu cred că, dacă ne maturizăm un pic şi privim mai calm lucrurile şi nu sărim, în ghilimele, la bătaie, din primul moment, şi încercăm să rezolvăm anumite conflicte şi tensiuni în interiorul coaliţiei, fără să ieşim în faţa publicului fără să facem anumite chestiuni care au consecinţe politice pe termen mediu sau pe termen lung, eu cred că am putea să guvernăm", a punctat liderul deputaţilor UDMR. (sursa: Agerpres)