Cîțu, un nou atac: USR are șansa să arate românilor că flexibilizează mandatul, votează astăzi un guvern minoritar și apoi vedem cum refacem coaliția

"USR are șansa să arate românilor că flexibilizează mandatul, votează astăzi un guvern minoritar, repede rezolvăm această criză și apoi vedem mai departe cum refacem coaliția. Avem câteva luni de discutat, sunt multe lucruri și să le faci așa peste noapte doar cum vrea USR. Eu cred că USR ar trebui să se gândească în primul rând la români și ar trebui să facă acest lucru nu pentru Coaliție, nu pentru a-și lua funcții înapoi de prefecți, subprefecti, pentru că știu că despre asta este vorba, să arate că nu sunt interesați de funcții", a declarat președintele Florin Cîțu.





Liderul PNL a amintit că partidul are o decizie în BEx prin care nu poate guverna cu USR dacă votează o moţiune de cenzură.



"Am făcut o concesie - am schimbat candidatul pentru premier. USR are şansa să arate românilor că flexibilizează mandatul, votează un Guvern minoritar astăzi, repede rezolvăm această criză şi apoi vedem mai departe ce se întâmplă, cum refacem coaliţia. Avem câteva luni de discutat. Sunt multe lucruri de discutat. Se reface aşa, peste noapte, doar cum vrea USR... Este imposibil", a declarat Cîţu, precizând că există un dialog cu şeful statului.





Președintele PNL spune că soluția responsabilă este să se voteze un guvern minoritar și din partea celor de la USR și de la PSD, în caz contrar "PNL merge înainte cu toate opțiunile pe masă, inclusiv alegeri anticipate".