Dan Vîlceanu: Vrem revenirea USR în coaliție. Punem acum un guvern minoritar și ne împăcăm peste o lună, două​

„Important e ca România să aibă un guvern cât mai repede și am luat toate variantele posibile. Oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. E ca la nebuni. Am avut o coaliție funcțională și ne-am trezit dintr-odată că cineva face o moțiune de cenzură din interiorul coaliției și dă jos guvernul la 12.000 de cazuri pe zi. Acum sunt 20.000 de cazuri pe zi”, a arătat Dan Vîlceanu.







„Toți am vorbit despre refacerea coaliției, însă nu poți să refaci coaliția câtă vreme personalizezi fiecare discuție. Este aproape o obsesie la USR: Cîțu, Cîțu, Cîțu. Nu pot vorbi altceva. Deci, nu poți să refaci coaliția până nu depersonalizezi. Ok, am înțeles, USR nu-l mai vrea pe Cîțu. Nicolae Ciucă! Votați-l! Și nici cu Nicolae Ciucă înțeleg că nu e bine, că acum vor în coaliție. Sincer, nu mai înțelegi”, a continuat el.

Întrebat dacă PNL nu mai vrea refacerea coaliției, Dan Vîlceanu a spus: „Evident că o vrem, am vrut-o tot timpul, am spus-o încontinuu. Până acum, USR a spus: Noi vrem să refacem coaliția, dar fără Cîțu. Dar Cîțu este tot ce contează într-o coaliție de guvernare?!”.







La insistențele moderatorului dacă PNL își dorește sau nu refacerea coaliției, Vîlceanu a răspuns: „Absolut că ne dorim refacerea coaliției! Nu poate fi altfel decât cu USR și UDMR. Dar România nu are timp să stea încă două-trei săptămâni pe loc, fără guvern, ca să discutăm noi coaliții. România are nevoie acum de un guvern. Și este un prim pas să pui un guvern acum, repede, că ai nevoie de un guvern, și stăm după aceea și ne certăm, două, trei săptămâni, o lună, două, până când ne împăcăm și ne dăm seama că am greșit cu toții și rezolvăm problema. Dar nu poți să stai fără guvern doar ca să ne certăm noi”.