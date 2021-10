Cioloș: Nu ni s-a cerut sprijinul, am avut câteva discuții telefonice neconcludente din care am tras concluzia că există un soi de înțelegere între PNL și PSD

„Nu ni s-a cerut sprijinul sau ajutorul, am avut câteva discuții telefonice neconcludente din care am tras concluzia că există un soi de înțelegere între cele două partide, așa că nu ne rămâne decât să vedem ce soluție pot oferi. Presupun că în ultimele săptămâni au lucrat la soluții concrete, așa că e momentul să le prezinte. Suntem în continuare convinși că o criză politică nu poate fi rezolvată decât politic și că ea trebuie asumată de către partide care să fie direct răspunzătoare în fața electoratului. Orice altă soluție e o fugă de răspundere și cauționează greșeli care nu vor putea fi niciodată asumate politic, pentru că am ales premieri de fațadă”, a mai spus Cioloș.









Reamintim că președintele Klaus Iohannis a anunțat oficial, joi după-amiază, că a decis să îl desemneze pentru funcția de premier pe generalul în rezervă Nicolae Ciucă, șeful statului declarându-se "mulțumit și bucuros că PNL a venit cu o nouă abordare"

Iohannis a făcut anunțul alături de Ciucă, acesta spunând că va negocia cu "toate forțele" responsabile pentru ca guvernul propus să fie aprobat în Parlament.

După ce președintele Klaus Iohannis le-a cerut liberalilor nominalizarea lui Nicolae Ciucă pentru funcția de premier, se pregătește guvernare minoritară cu susținerea PSD în Parlament. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că planul era deja parafat, iar funcțiile au fost deja împărțite între PNL-PSD și UDMR. Pesediștii nu vor nominaliza oameni în Guvern, dar vor primi șefia Camerei Deputaților. Premiu de consolare pentru Cîțu va fi șefia Senatului.

„PNL și PSD sunt datoare să lămurească ce își doresc de la actuala situație și cum vor să iasă din această criză politică. USR a propus o soluție care a fost refuzată de către Parlament și, în consecință, nu poate face altceva decât să aștepte ca cele două partide să găsească o modalitate prin care să deblocheze situația. Suntem conștienți de gravitatea situației și cerem PNL și PSD să propună rapid un program de guvernare și o echipă cu care să vină în Parlament cât mai rapid. Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, trebuie să formeze o listă de miniștri și să ofere un program de guvernare prin care să garanteze că poate gestiona criza sanitară și cea energetică”, a scris Dacian Ciloș vineri seară, într-o postare pe Facebook.