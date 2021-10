Ce pensie de serviciu are Nicolae Ciucă

​La 54 de ani, generalul în rezervă Nicolae Ciucă, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis, este beneficiarul unei pensii de serviciu consistente.







Astfel, potrivit declarației de avere, Nicolae Ciucă a încasat anul trecut 215.880 de lei pensie de serviciu, adică aproape 18.000 de lei lunar.







Și soția sa, cadru MApN a încasat anul trecut 59.772 de lei pensie de serviciu, adică peste 4.900 de lei lunar.







Ce avere are Nicolae Ciucă







Conform ultimei sale declarații de avere din acest an, pentru anul fiscal anterior, Nicolae Ciucă are, împreună cu soția sa, o casă de 232 de metri pătrați construită în 2017 la Balotești, sat Dumbrăveni. Tot acolo, el are și un teren intravilan de aproape 600 de metri pătrați. Împreună cu soția, Ciucă mai are un teren intravilan de 2.829 de metri pătrați în comuna Pielești din județul Dolj.







Premierul desemnat are și două autoturisme , o Toyota - Corolla, cumpărată în 2006, și RAV4, cumpărată în 2020. În declarația de avere, Nicolae Ciucă a menționat că nu are bijuterii sau obiecte de artă și de cult cu o valoare mai mare de 5.000 de euro și nici nu a acordat împrumuturi. În schimb, el are trei credite la bănci în valoare totală de 230.000 de lei. Două dintre credite au scadența în 2021, iar cel de al treilea, în 2025. În ceea ce privește veniturile, Nicolae Ciucă a mai menționat un salariu anual de 168.613 lei