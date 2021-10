Propunerea lui Nicolae Ciucă împarte PSD în două / Ciolacu în corzi: PNL să-și schimbe decizia că nu discută cu PSD

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, după consultările de la Cotroceni, că între PSD și PNL nu a existat până în acest moment niciun dialog pentru susținerea lui Nicolae Ciucă, dar nu a exclus că vor exista discuții după ce președintele va desemna un nou premier. Lideri ca Vasile Dâncu, Paul Stănescu și Mihai Tudose s-ar fi opus susținerii PSD în Parlament a premierului desemnat Nicolae Ciucă, susțin surse social-democrate pentru HotNews.ro.







Întrebat de jurnaliști dacă este dispus PSD să discute cu Nicolae Ciucă susținerea unui guvern propus de acesta, Marcel Ciolacu a evitat răspunsul, dar nu exclude posibilitatea.







"Cred că ați început cu un neadevăr, faptul că PSD are opțiuni. Eu cred că PSD nu are opțiuni, fiindcă PNL are o decizie că nu discută cu PSD. Nu cred că liderii PNL încalcă statutul... (...) Nu există acest dialog până în acest moment privind formarea unei majorități. Conform Constituției, PSD a câștigat alegerile și atunci PSD nu poate face parte dintr-un guvern fără să aibă primul ministru desemnat din partea PSD. (...) În acest moment nu avem un candidat de prim ministru desemnat. În momentul în care vom avea un prim ministru desemnat, conform spuselor de ieri din Parlament, vom avea un dialog pentru formarea unei majorități și vom vedea ce decizii vom lua. (...) Cel mai stabil partid din România și cel mai responsabil este în continuare PSD. Dacă există opinii în interiorul partidului, mă mândresc cu acest lucru”, a spus Ciolacu, după consultările de la Cotroceni.





Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro că în discuțiile din ședința PSD, Vasile Dîncu le-a cerut colegilor să nu voteze un guvern minoritar PNL-UDMR indiferent de numele premierului. Anterior, cu o zi în urmă și Paul Stănescu și Mihai Tudose și-ar fi prezentat reținerea în ceea ce privește susținerea unui guvern minoritar.





La întrebarea reporterilor dacă este PSD împărțit în două în ceea ce privește susținerea premierului desemnat Nicolae Ciucă, Ciolacu a răspuns: "Cel mai stabil partid din România este în acest moment PSD. Există opinii în PSD și mă mândresc cu acest lucru".







Totodată, Ciolacu nu a vrut să răspundă la întrebarea dacă PSD dorește șefia Camerei Deputaților: "PSD nu cere nimic. Mie îmi este suficient să fiu șef la ciuma roșie", a replicat Ciolacu.







HotNews.ro a relatat că după ce președintele Klaus Iohannis le-a cerut liberalilor nominalizarea lui Nicolae Ciucă pentru funcția de premier, se pregătește o guvernare minoritară cu susținerea PSD în Parlament. Surse politice au susțin că președintele PSD Marcel Ciolacu ar fi fost de acord să susțină un guvern minoritar condus de Nicoale Ciucă în schimbul împărțiroi conducerii Parlamentului și direcționarea fondurilor publice către primarii PSD.