Cîțu despre eliminarea pensiilor speciale ale primarilor: Există o reformă a sistemului, acolo vom lua măsuri pentru toate tipurile de pensii

Florin Cîţu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, ce se va întâmpla cu pensiile speciale ale primarilor, în contextul în care parlamentarii PNL au votat la fel ca cei ai PSD un raport de respingere a legii prin care acestea erau abrogate.”Aici eu aş vrea să fim foarte pragmatici. În fosta coaliţie aveam un grup de lucru care trebuia să găsească soluţii pe sistemul de pensii. Noi vrem să trecem toate pensiile pe principiul de contributivitate. Nu are sens să avem în Parlamentul României şi asta i-am rugat pe parlamentarii PNL, tot felul de proiecte în Parlamentul României care merg împotriva a ceea ce facem noi în programul de guvernare. Există o reformă a sistemului de pensii, acolo vom lua măsuri pentru toate tipurile de pensii şi aceste pensii vor fi incluse acolo. Nu are sens să luăm decizii în Parlamentul României care merg împotriva a ceea ce vom face în viitor”, a afirmat Cîţu, citat de News.ro.Actualul guvern intermiar, demis de Parlament prin moțiune de cenzură, are atribuții limitate, neputând adopta modificări ale legislației, cu atât mai puțin pachete de reforme.