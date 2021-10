Cioloș: Dacă guvernul pe care USR îl va propune va trece, va fi un guvern fragil. Poate să pice după aceea, oricând în Parlament

"Nu avem în intenţie să negociem nici cu PSD, nici cu AUR. Nu prea avem ce să negociem. Am văzut care e orientarea politică a acestor partide, ce au făcut în trecut, nu prea avem multe de împărtăşit. Însă vom merge cu o viziune, cu ceea ce vrem să facem. Sigur că vom merge cu un program de guvernare care priveşte măsuri pe termen mediu, programe de investiţii, dar e clar că ce se aşteaptă de la un guvern este să gestioneze aceste situaţii de criză şi să ofere o perspectivă economiei pe termen mediu pentru următorul an, pentru următorii doi ani”, a declarat Dacian Cioloş, la TVR, potrivit News.ro.Liderul USR şi premierul desemnat, Dacian Cioloş, a adăugat că guvernul propus de partidul său va fi unul ”fragil”, dar că ar putea fi votat de parlamentarii care nu vor să îşi asume riscuri având în vedere că vine iarna."Pentru mine e clar, dacă acest guvern pe care USR îl va propune va trece, că va fi un guvern fragil. El poate să pice după aceea, oricând în Parlament. Pe de altă parte, mă aştept să existe destul de mulţi parlamentari care îşi doresc să treacă o iarnă cât mai liniştită, fără să îşi asume prea multe riscuri, la guvernare fiind, şi atunci, dacă există o majoritate de parlamentari care îşi doresc acest lucru, cum am spus, noi suntem gata să ne sacrificăm şi să punem pe masă o echipă de guvernare şi un program”, a susţinut Dacian Cioloş.Întrebat dacă sunt posibile alegerile anticipate, Cioloş a declarat că acest lucru ”nu s-a întâmplat niciodată”."Evident că din punct de vedere constituţional, sunt posibile (alegerile anticipate - n.r.), practic nu s-a întâmplat niciodată. În plus, într-o situaţie de criză nu văd cum am putea organiza alegeri anticipate în 3-4 săptămâni, o lună. Acum suntem la mijlocul lui octombrie, deci la mijlocul lui noiembrie când vine prima zăpadă care iar ne va lua prin surprindere, noi să ne gândim să organizăm alegeri”, a declarat Cioloş.