Fostul ministru Liviu Pop ”Genunche”, pus șef la filiala sectorului 1 a partidului lui Dragnea

Cine este Liviu Pop și cum s-a ales cu porecla de ”genunche”

”Suntem convinși că Liviu Pop a fost un excelent ministru! Ministrul Educației care a aplicat punctual programul de guvernare lansat atunci de Liviu Dragnea! Adică majorarea salariilor profesorilor și a întregului personal din învățământ, promovarea proiectului CRED - pentru formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - adicā a peste 55.000 de profesori, reintroducerea titularizării în sistemul de învățământ! De astăzi s-a alăturat echipei APP și va coordona oraganizatia sectorului 1! Bine ai venit, Liviu Pop! Te asteaptā cu multă speranțā toți cei care acum strâng semnături pentru demiterea Clotildei și a găștii ei de acolo! Să nu-i dezamăgești!”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a partidului.Exact acum un an de zile, după ce nu a mai prins un loc pe listele PSD pentru alegerile parlamentare, fostul ministru făcea un sondaj pe pagina sa de Facebook pentru a vedea dacă să rămână sau să plece din PSD . ”Oricum, am un feeling ca veti alege Pro Romania”, îi răspunde cineva la comentarii.Pe 10 noiembrie 2020, acesta anunța pe pagina sa de Facebook că a demisionat din PSD din cauza neînțelegerilor cu președintele organizației din Maramureș . „M-am retras din Partidul Social Democrat. Este o decizie grea pentru mine în aceste momente dificile pentru partid, dar nu pot accepta să fac parte dintr-o organizație condusă dictatorial de către Gabriel Valer Zetea care nu respectă statutul PSD și nici ultimul vot din Comitetul Politic Județean”, scrie Liviu Marian Pop, pe pagina sa de Facebook.Liviu Pop este profesor de matematică și, până să devină politician, a activat și ca sindacalist. Mai întâi în Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, apoi ca secretar general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.În 2012, a devenit ministru interimar al Educației, dar numai pentru două luni, din mai până în iulie. Apoi a continuat ca ministru delegat pentru dialog social, în două etape. Mai întâi câteva luni în 2012, apoi un an între 2014 și 2015. Tot în 2012 a început și primul său mandat de senator PSD.El l-a aparat pe premierul Victor Ponta in 2012 in scandalul plagiatului cu pretul distrugerii a doua institutii. Ulterior, a fost inițiator sau susținător a numeroase inițiative legislative care au castrat Legea Educației din 2011.Pe lângă toate acestea, Pop a stârnit mereu zâmbete prin gafele repetate făcute.În 2016, cu ocazia unei operaţii, şeful de la Educaţie îşi asigura prietenii de pe Facebook că „totul este sub control, operaţia laa decurs bine”.„Genunchele e un cuvânt pe care îl folosim des în Maramureş. Atunci eram în spital, cu gândul acasă. E un regionalism din Vişeul de Jos”, a spus Pop.După ce a afirmat în plenul Senatului că „greșelile se pot corecta, erorile nu”, Liviu Pop s-a apărat spunând că există „academicieni și savanți care folosesc greșeala erorilor”: