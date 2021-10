Drumul lui Dacian Cioloș până la a doua desemnare pentru postul de premier de către Klaus Iohannis

Dacian Cioloş, în vârstă de 52 de ani, a devenit președinte al USR după congresul din USR-PLUS din 2 octombrie, când a câștigat în fața lui Dan Barna. A fost ministru al Agriculturii în Guvernul Tăriceanu, comisar european și prim-ministru între 2015 și 2017, când a condus un guvern tehnocrat.

Klaus Iohannis a anunțat luni seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că propunerea sa pentru candidatul la postul de prim-ministru este Dacian Cioloș.

Conform Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și a întregii liste a Cabinetului.

Potrivit regulamentului, birourile parlamentare stabilesc data ședinței comune pentru votul de învestitură, la cel mult 15 zile de la primirea programului şi listei Guvernului.

Cine este Dacian Ciolos

De profesie inginer horticultor, Dacian Cioloş s-a implicat civic încă din studenţie. La începutul anilor '90, se înscrie în Junimea Vatra Românească Cluj, filiala de tineret a mişcării naţionaliste Uniunea Vatra Românească, înfiinţată în 1990 ca răspuns la apariţia UDMR pe scena publică. Vatra Românească, organizaţie de extremă-dreapta, considera UDMR un pericol pentru unitatea teritorială a României. Dincolo de mişcarea civică, Vatra Românească îşi coordona activitatea politică cu PUNR, partid ultra-naţionalist, condus de Gheorghe Funar, scrie News.ro. „Eu nu am fost membru de partid, nu am fost membru al PUNR-ului, nu am nici o solicitare de adeziune, nu am carnet de partid, nu am plătit cotizaţie niciodată. În Junimea Vatra Românească − da, am fost membru, aşa cum au fost mulţi studenţi“, a declarat Dacian Cioloş, întrebat dacă a fost preşedinte al tineretului PUNR după Revoluţie.





La mijlocul anilor '90, Dacian Cioloş obţine o bursă guvernamentală a statului francez şi pleacă să studieze la Rennes şi Montpellier. După absolvirea studiilor de master în Franţa, Dacian Cioloş lucrează ca agroeconomist stagiar la Comisia Europeană. Ulterior, coordonează mai multe programe agricole cu finanţare europeană, fiind mereu o punte de legătură între România şi instituţiile europene.





În 2005, Cioloş devine consilierul noului ministru al Agriculturii Gheorghe Flutur, în guvernul Alianţei DA (PNL-PD). Flutur rezistă doar doi ani la minister, apoi vine Dan Motreanu pentru o scurtă perioadă, care, la rândul său, e înlocuit cu Decebal Traian Remeş. În toamna anului 2007, Remeş demisionează, ca urmare a scandalului de corupţie “Caltaboşul”. Dacian Cioloş devine ministru al Agriculturii, la propunerea premierului PNL Călin Popescu Tăriceanu. Cioloş rămâne în funcţie până la finalul anului 2008, când PNL pierde alegerile parlamentare şi trece în opoziţie.





Dacian Cioloş e recuperat de preşedintele Traian Băsescu, care-l numeşte în fruntea Comisiei prezidenţiale pentru elaborarea unei strategii naţionale în domeniul agriculturii. La finalul anului 2009, Guvernul Boc, controlat din umbră tot de Traian Băsescu, îl propune pe Dacian Cioloş pentru funcţia de comisar european pentru Agricultură din partea României în cadrul Comisiei Europene conduse de Jose Manuel Barroso. Cioloş e validat cu unanimitate de voturi de Parlamentul European.





După alegerile europarlamentare din 2014, preşedintele Traian Băsescu negociază cu liderii europeni ca Dacian Cioloş să rămână comisar pentru Agricultură şi în noua Comisie condusă de Jean-Claude Juncker, însă premierul de la acea vreme, Victor Ponta, a susţinut-o pe Corina Creţu. În final, a fost aleasă Corina Creţu pentru Dezvoltare Regională. În vara anului 2015, Jean-Claude Juncker îl numeşte pe Dacian Cioloş consilier pentru siguranţă alimentară internaţională, funcţie pe care o ocupă doar câteva luni.





În noiembrie 2015, Guvernul Ponta demisionează ca urmare a tragediei de la Colectiv. Preşedintele Klaus Iohannis îl desemnează premier pe Dacian Cioloş, care formează un guvern tehnocrat. Pe fondul presiunii sociale, Cabinetul Cioloş e votat în Parlament atât de PSD (condus de Liviu Dragnea), cât şi de PNL (condus de Alina Gorghiu).

Înainte de alegerile parlamentare din 2016, cele mai importante partide de dreapta – PNL şi USR - anunţă că-l susţin pe Dacian Cioloş pentru funcţia de premier, însă pe parcursul campaniei Cioloş ezită să se implice politic, pe motiv că e premier tehnocrat. Drept consecinţă, scrutinul e câştigat în mod categoric de PSD, cu 45%. În ianuarie 2017, preşedintele Klaus Iohannis îl desemnează premier pe Sorin Grindeanu, iar Guvernul Ciolos îşi încheie mandatul.





Ulterior, Dacian Cioloş înfiinţează Platforma România 100, de unde se desprinde partidul politic Mişcarea România Împreună. Însă formaţiunea e blocată în instanţă. Prin urmare, Dacian Cioloş abandonează proiectul şi, la finalul anului 2018, anunţă un nou partid: PLUS. În primăvara anului 2019, PLUS se aliază cu USR şi cele două partide merg împreună la alegerile europarlamentare din 2019. Dacian Cioloş deschide lista comună USR PLUS pentru Parlamentul European, iar Alianţa obţine un scor istoric: 22,4% din voturi, clasându-se pe locul trei, după PNL (27%) şi PSD (22,5%). Rezultatul Alianţei USR PLUS s-a datorat protestelor de stradă şi opoziţiei puternice din Parlament faţă de încercările liderului PSD Liviu Dragnea de a scăpa de puşcărie prin mutilarea legislaţiei penale. A doua zi după alegerile europarlamentare, Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani şi jumătate cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman.





În vara anului 2019, Dacian Cioloş devine liderul grupului Renew din Parlamentul European, a treia formaţiune ca mărime de la Bruxelles. Renew are legături strânse cu preşedintele Franţei Emmanuel Macron. Practic, Dacian Cioloş este românul cu cea mai importantă funcţie din instituţiile europene, după cea de comisar european pe Transporturi, deţinută de Adina Vălean. Însă postul de comisar european revine automat României prin apartenenţa la UE, în timp ce şefia unui grup politic este negociată individual.



La Congresul USR-PLUS din 2 octombrie, el a fost ales președinte al USR. Ulterior, a anunțat că a renunțat la şefia grupului Renew pentru a se implica mai mult în politica din România, însă este în continuare europarlamentar.