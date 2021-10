Cîțu caută majoritate, dar nu mai vrea USR în Guvern: „Când vom avea majoritate, vom avansa un nume de premier”

Florin Cîțu spune că noul guvern va fi tot al PNL, însă în acest moment nu are o majoritate care sa-l susțină, dar va negocia în Parlament pentru asta. Semnalul clar către USR este că nu-i mai vrea la guvernare.







„PNL are o decizie în BEX că, dacă USR votează moțiunea de cenzură nu putem merge la guvernare. (...) În acest moment, există o majoritate votată în Parlament, USR-PSD-AUR. Eu nu cred că sunt atât de cinici încât să dea jos un Guvern fără să vină cu soluţii, există o majoritate votată şi testată. În acest moment nu avem majoritate, astăzi nu am avansat un nume de premier. Când vom avea majoritate, vom avansa un nume. Binenţeles că vom negocia. Toate opţiunile sunt pe masă, am spus dinainte de moţiune, vom face ce e mai bine pentru România şi pentru PNL”, a declarat Florin Cîțu după consultările de la Cotroceni.







El a evitat un răspuns referitor la cei cu care negociază liberalii pentru susținerea noului Guvern.