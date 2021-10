AUR propune premier independent și alegeri anticipate / Simion: Dacă Iohannis îl propune din nou pe Cîțu, AUR inițiază procedurile de suspendare a președintelui

Co-președintele AUR, George Simion, a declarat luni, înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, că partidul său vrea să propună un premier independent. Simon spune că dacă Iohannis îl va propune din nou pe Florin Cîțu în funcția de prim-ministru, „ AUR va iniția procedurile de suspendare a președintelui”.





„AUR propune premier independent, care să facă tranziția către alegeri anticipate. În momentul ăsta am purtat discuții și cu celelalte formațiuni, nu există o altă majoritate parlamentară. Dar AUR își oferă sprijinul pentru stabilitate. Noi ne dorim un premier independent precum Călin Gerorgescu, așteptăm și celelalte formațiuni să vină cu nume pe care-l să-l agreem. Îi semnalăm președintelui Iohannis că această întârziere și temporizare nu poate să se prelungească. Klaus Iohannis trebuie să facă azi o nominalizare în urma discuțiilor pe care le purtăm, altfel dacă va merge cu propunerea să pună un om de paie, să facă figurație, și apoi să vină premier Florin Cîțu nu este acceptabil. În acel moment, AUR va iniția procedurile de suspendare a președintelui. Am pierdut o săptămână degeaba, ce am așteptat, să joace președintele golf, să meargă la Sibiu, să se întoarcă”, a declarat George Simion, la Parlament.





Simion mai spune că orice tergiversare va fi interpretată ca o încercare de a-l menține pe Florin Cîțu la Palatul Victoria.