Stelian Ion, replică pentru Iohannis: „Felul cum atacă încontinuu USR PLUS ne demonstrează clar ce intenţii a avut: refacerea mascată a USL”

Prestaţia din ultima vreme a preşedintelui Klaus Iohannis poate fi descrisă prin cuvinte pe care acesta ar trebui să şi le scoată din vocabular: "cinism, orgoliu, ţâfnă", este de părere fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion. Acesta afirmă că "(...) felul cum atacă încontinuu USR PLUS ne demonstrează clar ce intenţii a avut de la bun început: refacerea mascată a USL-ului (PNL şi PSD fiind partidele „mature” la care face referire) şi crearea unui climat de linişte şi siguranţă pentru tocarea discreţionară a bugetului statului şi banilor europeni, fără ca procurori curioşi să pună prea multe întrebări", susţine Ion.



„Klaus Iohannis ar trebui să îşi scoată din vocabular zilele acestea câteva cuvinte: cinism, orgoliu, ţâfnă. Şi asta nu pentru că le foloseşte la adresa USR PLUS, ci pentru că, de fapt, se autocaracterizează, sunt cuvintele care îi descriu cel mai fidel propria prestaţie din ultima vreme. E bine că a avut minima decenţă să nu nege că mi-a sugerat explicit să renunţ la proiectul de desfiinţare a SIIJ aflat la vot în Senat pentru a relua acest demers la calendele greceşti, odată cu noile legi ale justiţiei (blocate tot de echipa lui câştigătoare). Risca să se afunde prea mult în minciună", a scris Stelian Ion pe Facebook, relatează News.ro



El a susţinut că se vede ce intenţii a avut şeful statului de la bun început - "refacerea mascată a USL".



„În rest, felul cum atacă încontinuu USR PLUS ne demonstrează clar ce intenţii a avut de la bun început: refacerea mascată a USL-ului (PNL şi PSD fiind partidele „mature” la care face referire) şi crearea unui climat de linişte şi siguranţă pentru tocarea discreţionară a bugetului statului şi banilor europeni, fără ca procurori curiosi să pună prea multe întrebări. Preşedinte eşuat, stat eşuat", a conchis el.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, vineri, la Cernavodă, că va începe consultările cu partidele, pentru formarea unui nou Guvern, luni, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Şeful statului a acuzat USR că a abandonat guvernarea, iar acest Guvern a căzut victimă unor orgolii politicianiste care nu au în spate nicio gândire pentru România.