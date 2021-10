Guvernul a numit un nou prefect de București/ Cine este Alexandra Georgiana Vacaru

Alexandra Georgiana Vacaru este noul prefect al Bucureștiului, s-a hotărât în ședința de guvern de miercuri seară. Absolventă de Drept și Relații Internaționale, cu un master la Paris, ea a ocupat mai multe poziții în aparatul guvernamental în ultimii ani. Vacaru a fost propunerea PNL pentru această poziție.Alexandra Georgiana Văcaru a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru I. Cuza din Iași și este licențiată în Relații internaționale și studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.De asemenea, are un master in drept european la Universitatea II Pantheon.A fost doctorand la Şcoala Doctorală Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.A lucrat și pentru UNESCO, Willkie Farr & Gallagher LLP, MAE, NNDKP, Tribunalul UE și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.În ultimii trei ani a activat ca referent la Tribunalul Uniunii Europene, apoi ca Inspector de concurență la Consiliul Concurenței – Direcția Juridic - Contencios. Din august 2021 a fost Șef serviciu la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - Serviciul Juridic.Conform declarație de avere din 2018 , Vacaru deține 3 apartamente, două în București și unul în Iași și 5 terenuri agricole.În perioada în care a fost inspector de Concurență, aceasta câștiga 67.000 de lei pe an.