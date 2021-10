VIDEO Cătălin Drulă, în timp ce era aplaudat la Congresul USR-PLUS pentru discurs: „Poţi să aplauzi, Dacian, e ok” / Cum a răspuns Cioloș

Discursul a fost urmat de aplauze, iar deputatul l-a îndemnat pe Dacian Cioloş, proaspăt ales preşedinte al partidului, să aplaude la rândul său: "Poţi să aplauzi, Dacian, e ok".





Momentul poate fi văzut la 1:31:53 pe filmare:









„Şi ca să îi răspund lui Cătălin Drulă, vreau să îl aplaud şi îl aplaud pe bune pentru ceea ce a făcut. Şi urez succes şi colegilor lui de pe listă şi tuturor colegilor", a spus el.





Dacian Cioloș, ales noul președinte al USR-PLUS

Europarlamentarul



Biroul Naţional al USR PLUS va asigura conducerea executivă a partidului alături de preşedinte.



În luna mai a acestui an, USR şi PLUS au fuzionat după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş au participat ca o alianţă la alegerile europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare.

LIVEVIDEO Congresul USR PLUS / 1.200 de delegați aleg sâmbătă componența Biroului Național și îl vor valida pe Dacian Cioloș drept noul președinte al partidului Europarlamentarul Dacian Cioloş a fost ales în funcţia de preşedinte al USR PLUS , în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne. El a obţinut 19.603 voturi, iar contracandidatul său, Dan Barna, 18.908.Biroul Naţional al USR PLUS va asigura conducerea executivă a partidului alături de preşedinte.

Cătălin Drulă a pledat la CCongresul USR-PLUS în favoarea listei "USR PLUS la Guvernare 2024", candidată la alegerile pentru Biroul Naţional al partidului, listă pe care figurează şi Dan Barna, transmite Agerpres.„Vreau să mulţumesc tuturor pentru mesajele din aceste zile, de încurajare, de apreciere pentru munca pe care am făcut-o la Ministerul Transporturilor şi pentru rezultatele pe care le-am avut acolo. Politica e câteodată nedreaptă şi asta pentru că se văd doar oamenii din faţă. Acele rezultate au fost obţinute împreună cu o mare echipă în spatele meu, care în sensul cel mai larg sunteţi voi, toţi membrii USR PLUS. În alte sensuri este echipa mea de la minister şi în altă privinţă sunt oamenii pe care îi vedeţi aici. Ei sunt echipa mea şi vă îndemn să îi votaţi", a spus el.Drulă a evidenţiat susţinerea pe care a primit-o din partea fostului vicepremier în lunile în care partidul s-a aflat la guvernare.„Un om-cheie din această echipă - şi am spus povestea asta în alegerile care s-au încheiat aseară - a fost Dan Barna, care mi-a fost alături în aceste nouă luni. Şi e important să înţelegem că fără alegerile potrivite la momentele potrivite, nu putem obţine acele rezultate. Eu simt că munca şi ce am reuşit, şi admiraţia pe care o avem noi pentru munca de la Ministerul Transporturilor se datorează unor alegeri bune pe care le-am făcut mai demult. Vă invit pe toţi (...) să îi votaţi pe aceşti oameni de aici, care sunt oameni minunaţi, care au îndrăzneala să se lupte cu un sistem anchilozat, care au acel curaj al omului care a venit din zona civilă şi se bate cu un sistem mult prea învechit şi care cu o mie de feţe, cu ticăloşia lui, ni se opune să avem o viaţă bună în România. Ca să răzbim acolo, e nevoie de un anumit fel de atitudine, de reflexe de a nu negocia prea mult cu răul şi de a-l înfrunta", a afirmat el.În momentul în care a revenit la tribună, Cioloş a declarat că apreciază munca lui Cătălin Drulă şi că îi urează succes.