Dacian Cioloş, la congresul USR-PLUS: „Nu cred să mai existe un partid care să creadă în modernizarea ţării cu atâta putere şi convingere” / Care sunt cele două profile de membri care există în USR-PLUS

„Deşi se spune că primii nu există, că sunt virtuali, că nu sunt reali, au susţinut moral, politic şi financiar acest proiect chiar dacă nu au ieşit în campanie. Ceilalţi nu sunt obişnuiţi să trăiască online. Ei ne duc aproape de realităţile cotidiene ale societăţii, iar perspectiva şi aşteptările lor sunt o bună busolă pentru lucrurile pe care trebuie să le facem”, a mai spus Dacian Cioloş.









Biroul Naţional al USR PLUS va asigura conducerea executivă a partidului alături de preşedinte.



În luna mai a acestui an, USR şi PLUS au fuzionat după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş au participat ca o alianţă la alegerile europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare.

„De azi România are un partid reformist, pro-european, profund marcat de liberalismul democratic. Faptul că azi se duce la bun sfârşit un proces de fuziune necesar ne arată că toţi cei care în reformă şi democraţie şi-au găsit un loc din care să poată munci şi lupta pentru o Românie mai bună. În afara USR PLUS nu cred să mai existe un partid care să creadă în modernizarea ţării cu atâta putere şi convingere. Suntem mai puternici prin această fuziune, dar trebuie să ştim în acelaşi timp că suntem şi mai singuri. Trebuie să răzbim şi să lucrăm unii cu alţii chiar dacă aparent suntem diferiţi”, a declarat liderul USR PLUS, Dacian Cioloş, în deschiderea congresului partidului, transmite News.roCioloș a mai spus că există în USR două profile de membri, cei la un click distanţă şi cei pentru care click-ul este la distanţă.