VIDEO Moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului Cîțu, citită în Parlament / Ludovic Orban a prezidat ședința în pofida deciziei conducerii PNL

Senatorii şi deputaţii s-au reunit joi în şedinţă comună, unde a fost citită moţiunea de cenzură iniţiată de 157 de parlamentari social-democraţi și intitulată "Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor". Moţiunea PSD este cea de a doua iniţiată în această lună, după ce pe 3 septembrie şi reprezentanţii USR PLUS au înregistrat un astfel de demers, care însă a fost blocat de PSD și PNL.

Consultă aici textul integral al moțiunii de cenzură a PSD

















Desfășurarea ședinței:

14.12 Ședința comună s-a terminat.







14.09 Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, citește moțiunea de cenzură a PSD. În sală sunt prezenți doar parlamentarii PSD și AUR. USR-PLUS, PNL, UDMR și reprezentanții minorităților lipsesc de la ședința în care se citește moțiunea PSD. La ședință sunt prezenți 209 parlamentari.





14.06 Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, prezidează ședința comună. Orban participă la dezbaterea moțiunii de cenzură în ciuda deciziei din BEx al PNL potrivit căreia niciun parlamentar PNL nu trebuie să participe la ședință.







14.07 Ludovic Orban, înaintea ședinței de plen:



Domnul Ciolacu negociază cu domnul Iohannis și nu știam eu? N-am văzut o astfel de decizie. Am văzut numai o decizie că dacă USR PLUS nu-și retrage moțiunea sau votează moțiunea de cenzură nu va mai fi considerat partener de guvernare. O prostie mai mare rar putea să fie decisă, în condițiile în care singura soluție onorabilă, benefică pentru România este refacerea coaliției de guvernare. S-a mai întâmplat ca astăzi să ia astăzi o decizie și mâine să ia o decizie contrară

Dacă își dă demisia, nu va mai fi el premier interimar pe toată durata interimatului, ceea ce mă îndoiesc, pentru că el ține foarte mult la funcție. Ca să nu fie obligați cei de la USRPLUS să voteze, există încă o variantă, să demisioneze domnul Cîțu, dar asta înseamnă să fii om de stat și să pui interesul de stat mai presus decât cel personal. Chiar și PSD a făcut jocul lui Cîțu pentru că e foarte ușor să treacă peste el

14.02 Marcel Ciolacu îi transmite lui Dan Barna să nu facă cu moţiunea cum a făcut cu tastatura: „să dai pe lângă! Moţiunea chiar trebuie votată în plen, la vedere, asumat, aşa cum vor face toţi parlamentarii PSD”.







13.55 Liderul de grup al USR-PLUS din Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu, a declarat înaintea ședinței de plen că toți cei 80 de parlamentari ai formațiunii vor vota moțiunea, indiferent care va fi rezultatul congresului partidului.



Ionuț Moșteanu: "În unanimitate am decis că nu îl mai susținem pe premierul Florin Cîțu.Urmează stabilirea unei noi majorități parlamentare. Așteptăm o nouă propunere de premier și ne așezăm la masă. PNL are mulți politicieni experimentați care ar putea să conducă guvernul, cu o majoritate solidă în Parlament.Demisia premierului înainte de moțiune ar fi încă o găselniță, prin care ar spera că are o șansă. Aritmetica e simplă: guvernarea PNL poate continua cu voturile PSD sau cu voturile USR PLUS. Noi ne așezăm la masă dacă vin cu altă propunere de premier, dacă nu vor discuta cu PSD".

USR-PLUS și AUR au anunțat public că, indiferent care moțiune va intra la vot la plen, o vor vota. Astfel, matematica parlamentară arată că există o majoritate politică în acest moment pentru înlăturarea Guvernului Cîțu. Pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură este nevoie de 234 de voturi. PSD are 157 de parlamentari, AUR are 43 iar USR-PLUS are 80, în total 280 de voturi.







Moțiunea va fi citită de liderul grupului PSD de la Camera Deputaților, Alfred Simonis la ora 14,00, în plenul reunit . Săptămâna viitoare, marți 5 octombrie va avea loc dezbaterea și votul.







AUR le-a cerut parlamentarilor PSD şi USR PLUS să voteze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu cu bilele la vedere, pentru a înlătura "suspiciunile de blat şi acuzaţiile de trădare" a intereselor românilor.





Partidul Social Democrat a depus la începutul săptămânii o moțiune de cenzură semnată de 157 de parlamentari PSD. Moțiunea are titlul „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!”.





Social-democrații cer prin moţiunea de cenzură - "Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!" plecarea urgentă a Cabinetului Florin Cîţu de la conducerea ţării pentru ca România să iasă "dintr-o continuă criză politică, economică şi socială".





În textul moţiunii se susţine că "guvernarea perdanţilor a sărăcit România!".





"Fiecare român este mai sărac cu 560 de euro după măsurile care au distrus puterea de cumpărare. În plină explozie a preţurilor, în condiţiile unei creşteri galopante a inflaţiei, Guvernul nu a găsit altă soluţie decât îngheţarea pensiilor, alocaţiilor şi a salariilor. Statisticile oficiale arată clar că puterea de cumpărare a scăzut cu peste 12%. Cu toate acestea, prin lipsa măsurilor de compensare a pierderilor de venit, Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR a fost mult mai preocupat de lupta pentru putere în interiorul Coaliţiei şi a preferat să condamne la sărăcie peste 7 milioane de români", potrivit moţiunii.

Pentru moţiunea de cenzură iniţiată de USR PLUS, Birourile permanente reunite au hotărât să se aştepte motivarea deciziei CCR privind sesizarea depusă de premierul Florin Cîţu referitoare la existenţa unui conflict constituţional între Guvern şi Parlament.



În ceea ce privește moțiunea de cenzură iniţiată de USR PLUS şi AUR, intitulată "Demiterea Guvernului Cîţu, singura şansă a României de a trăi! Florin Cîţu trebuie să plece!", a fost înregistrată pe 3 septembrie şi citită în plenul reunit al Parlamentului pe 9 septembrie. Procedura de depunere a acesteia a fost însă contestată la CCR de Guvern.







Marţi, Curtea Constituţională a admis, cu unanimitate de voturi, sesizarea premierului privind existenţa unui conflict juridic între Parlament şi Guvern pe tema acestei moţiuni de cenzură, însă susţine că ea poate fi dezbătută şi votată.