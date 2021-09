USR-PLUS a decis să voteze prima moțiune de cenzură care va ajunge la vot în Parlament

„Moţiunea noastră tocmai a fost declarată validă de către Curtea Constituţională. Fiind prima depusă, este deja depusă de trei săptămâni şi ceva, trebuie să meargă la vot. Dincolo de asta, o să vedem ce se întâmplă în Birourile permanente pentru că am văzut în săptămânile acestea un balet fără precedent făcut de PSD în încercarea de a îl ţine pe Florin Cîţu la Palatul Victoria până la votul în Congres. Au reuşit asta. I-au ţinut spatele, s-au sucit de la o zi la alta la declaraţii. Se contrazicea domnul Ciolacu de la zi la zi, de nici membrii PSD nu mai înţelegeau ce urmează să facă. Iată, pare că PSD s-a hotărât, dar eu nu am încredere în intenţiile reale ale domnului Ciolacu şi ale PSD. Până nu vom vedea o moţiune la vot, eu nu cred că vor să îl dea jos pe Cîţu, aşa cum spun”, a precizat Moşteanu, potrivit News.ro

„Două lucruri am să vă spun. CCR a dat dreptat astăzi USR PLUS. CCR a spus foarte clar, semnăturile sunt valabile, reprezintă voinţa parlamentarilor. Preşedintele PNL de atunci şi al Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, nu a trimis moţiunea către Guvern şi a generat un conflict. Moţiunea trebuie însă votată. În şedinţa BPR de astăzi, de la ora 15.30 vom cere ca moţiunea USR PLUS să meargă de îndată la vot, ţinând cont de decizia de astăzi a CCR”, a declarat Ionuţ Moşteanu, marţi la Parlament.Liderul deputaţilor USR PLUS a mai spus că zilele premierului Florin Cîţu la Palatul Victoria sunt numărate.„Avem încă o moţiunea depusă de PSD, deşi a noastră e în circuit Parlament şi Biroul Naţional al partidului a mandat reprezentaţii USR PLUS în BPR să voteze pentru susţinerea oricărei moţiuni ajunge la vot, pentru că fiecare zi cu Florin Cîţu la Palatul Victoria e o zi ratată pentru România. Florin Cîţu va pleca, fiind demis prin moţiune de cenzură. Zilele lui Florin Cîţu la Palatul Victoria sunt numărate şi parlamentarii USR PLUS vor vota prima moţiune care va ajunge la vot”, a conchis Moşteanu.Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au şedinţă, marţi de la ora 15.30, pentru a discuta şi stabili calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură a PSD intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîţu!”. Deputatul PNL Florin Roman, vicepreşedinte al Camerei, a afirmat că în cazul în care este constatat faptul că moţiunea PSD îndeplineşte condiţiile regulamentare de depunere, atunci va fi decis un calendar. Referitor la continuarea procedurii parlamentare a moţiunii de cenzură a USR PLUS şi AUR, liberalul a precizat că trebuie văzută motivarea Curţii Constituţionale care a admis conflictul juridic între Guvern şi Parlament.Marcel Ciolacu a anunţat, marţi, că PSD va propune în şedinţa Birourilor permanente reunite ca moţiunea de cenzură intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor! Jos Guvernul Cîţu!”a social-democraţilor să fie dezbătută joi şi votată luni. Liderul PSD a adăugat că singura soluţie şi decizie luată în Consiliul Politic Naţional al partidului este varianta alegerilor anticipate. Curtea Constituţională a admis marţi sesizarea Executivului şi a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională Guvern - Parlament pe tema moţiunii de cenzură , agumentul fiind că Parlamentul nu a respectat art 113 alin 2 din Constituţie, respectiv obligatia de a comunica Guvernului depunerea moţiunii, iar moţiunea USR PLUS-AUR îşi va continua traseul în Parlament, a transmis CCR, precizând că moţiunea de cenzură a fost depusă cu întrunirea numărului de semnături necesare, iar prin faptul că Parlamentul nu a dezbătut-o, nu a finalizat procedura iniţiată şi continuă astfel să încalce Constituţia.