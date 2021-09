Barna, după primul tur al alegerilor USR PLUS: Suspansul continuă. Sunt optimist

"Suspansul continuă. USR PLUS este cu adevărat un partid viu şi un partid foarte activ. Am arătat şi am dovedit că se poate organiza un scrutin online de asemenea anvergură şi putem avea o campanie civilizată, o campanie modernă, o campanie despre viitorul partidului şi vreau să le mulţumesc cu acest prilej susţinătorilor tuturor celor trei candidaţi pentru felul în care s-a desfăşurat această campanie în USR PLUS pentru că a dat un sentiment într-adevăr de partid care are capacitatea şi forţa să arate modernitate şi să arate o perspectivă de viitor foarte consistentă", a afirmat Barna, într-o conferinţă de presă, citat de Agerpres.El a spus că în al doilea tur de scrutin se va concentra să transmită mai clar mesajele sale membrilor partidului."Urmează, evident, un al doilea tur de scrutin, în care mă voi concentra să transmit mai clar cât mai multor membri perspectiva şi poziţia mea faţă de viitorul partidului. În acest context, repet, participarea de peste 70%, 75% participarea la vot arată un mesaj foarte clar de cât de angajat şi cât de solidar este acest partid în deciziile pe care le-am luat împreună în fiecare moment din 2016 încoace şi această participare sper să devină un etalon pentru momentele următoare. Vom avea campanie electorală până pe 2 - 3 octombrie, se va termina şi turul doi şi vom avea o decizie a partidului. Sunt în continuare optimist asupra rezultatului şi continuu să spun ceea ce spun de săptămâni bune: acest partid este partidul care poate şi va guverna România în 2024, o dovedim cu fiecare ocazie", a adăugat Dan Barna.Dan Barna a spus că există o diferenţă de voturi între Dacian Cioloş şi el şi acest lucru arată că fiecare vot contează, menţionând că în turul al doilea va fi o mobilizare la vot mai mare."Acest rezultat confirmă o dată în plus că USR PLUS este un partid pe bune, un partid în care votul fiecărui membru contează şi, iată, poate să facă diferenţa. Este o diferenţă între primii doi candidaţi, între colegul meu Dacian Cioloş şi mine, o diferenţă de 700 de voturi. Acest rezultat arată că fiecare vot contează şi fiecare membru USR PLUS poate să conteze şi votând contează în decizia finală a partidului", a subliniat copreşedintele USR PLUS.Barna a mai spus că este greu de spus în ce mod și dacă alegerile interne au fost influențate de decizia de ieșire de la guvernare."Iată avem un tur doi. Povestea merge mai departe. Suspansul continuă. E USR PLUS aşa cum suntem de 5 ani în România. (...) Decizia de ieşire de la guvernare este o decizie care a fost susţinută unanim de către conducerea partidului, aduc aminte de acel Comitet Politic în care toată lumea a fost de acord că nu putem să mai susţinem pe încă premierul Florin Cîţu. Din această perspectivă e greu de apreciat dacă a contat în plus sau în minus lucrul acesta. Până la urmă nu despre asta este vorba", a mai afirmat Barna.Copreşedinţii USR PLUS Dacian Cioloş şi Dan Barna merg în turul al doilea al alegerilor pentru şefia partidului, a anunţat, joi, purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Ionuţ Moşteanu.Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna - 14.404 voturi (43,9%), iar Irineu Darău - 3.300 de voturi (10,1%). Dintre cei 44.114 membri cu drept de vot şi-au exprimat opţiunea 32.815 (74,4%).