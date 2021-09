Orban spune că declarația lui Iohannis de susținere a lui Cîțu e o manevră a echipei premierului: Arată o intenție propagandistică

​​Ludovic Orban susține că tabăra lui Florin Cîțu a lansat pe piață informația că președintele Klaus Iohannis îl susține pe premier, comentând că declarația șefului statului a fost făcută într-o întâlnire informală cu ziariștii care nu și-ar fi permis să o transmită mai departe.

„Mi se pare cusut cu ață albă cum a fost prezentat. A fost o întâlnire informală. Cineva a vrut să transmită presei această informație și nu cred că cineva din presă. Eu cred că e un document făcut din echipa lui Cîțu care a dat presei aceste informații din întâlnirea informală cu președintele.



Nu pot să cred că președintele României se pronunță în favoarea unui candidat. Modul cum e ticluită această informație arată intentia propagandistică”, a spus Ludovic Orban la Europa FM.



Întrebat despre criticile președintelui potrivit cărora nu înțelege cum acționează șeful PNL, și în acest caz Ludovic Orban s-a arătat sceptic.



„Să spui că nu înțelegi reacțiile lui Ludovic? Ce, e anormal să susții PNL, e anormal să iei poziție față de deciziile unilaterale ale premierului, e anormal să respecți constituția?”, a comentat Orban.



„Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis", a spus marți, citat de Agerpres, Klaus Iohannis , aflat la New York, adăugând că actualul premier poate rămâne în funcție până la următoarele alegeri. Şeful statului a mai anunţat că va participa, sâmbătă, la Congresul PNL în care se alege preşedintele formaţiunii. El a precizat că actuala criză guvernamentală se va tranșa după congresele PNL și USR PLUS.