Susținătorii lui Orban fac un apel pentru soluționarea crizei politice: Ludovic Orban poate reface majoritatea parlamentară / Respingem orice colaborare cu PSD

Liberalii din tabăra lui Ludovic Orban au făcut marți, o declarație politică de susținere a acestuia și au lansat un apel pentru soluţionarea crizei politice şi guvernamentale. 70 de liberali - parlamentari și primari și-au exprimat susţinerea pentru Ludovic Orban ca preşedinte al PNL, precum şi ocuparea din nou a funcţiei de premier. De asemenea, aceștia vorbesc despre necesitatea refacerii coaliţiei de guvernare.







"Avem deplina convingere că Ludovic Orban poate reface majoritatea parlamentară. A dovedit capacitatea de a conduce PNL la victorie. Prin activitatea sa ca premier, a arătat care este cadența unei guvernări liberale. (...) Apelul nostru către liderii partidelor politice este acela de a acționa în cel mai scurt timp pentru responsabilitate prin refacerea coaliției.(...) Respingem în mod categoric orice colaborare cu PSD, implicită sau explicită, pentru că PNL se va face prizonierul PSD. Orice fel de înțelegere va slăbi PNL.(...) Apreciem că Ludovic Orban este singura persoană capabilă să ofere soluțiile pentru criza cu care se confruntă România. Pledăm răspicat pentru refacerea PNL", a citat din declarația politică, deputatul PNL și liderul PNL Vrancea, Ionel Dancă.







DECLARAȚIA POLITICĂ INIȚIATĂ DE SUSȚINĂTORII LUI LUDOVIC ORBAN





Fostul ministru al Muncii, deputata PNL, Violeta Alexandru, a declarat că îi este tot mai greu și îi este jenă să mai răspundă criticilor venite din exterior de la oameni referitor la cearta internă din PNL.





„Îmi este jenă să mai răspund mesajelor oamenilor care ne întreabă ce ne oprește, ce s-a întâmplat de ne-am apucat să ne certăm în loc să facem ceea ce le-am promis că facem. Nu am o problemă, răspund acestor oameni, înțeleg să-mi apăr colegii și să dau explicații, dar adevărul este că am din ce în ce mai puține explicații de oferit acestora și dorință reală de a le arăta acestora în fiecare săptămână că am făcut câte ceva concret care să justifice încrederea pe care ei au avut-o în noi și în PNL”, a declarat Violeta Alexandru.





Alături de susținătorii săi, Ludovic Orban, a transmis că este vital să se ajungă la o soluţie clară de a pune capăt crizei, menţionând că "joaca de-a politica trebuie să se termine", iar singura coaliţie decentă, onorabilă, care poate să asigure o guvernare în beneficiul României este cea formată din PNL, USR PLUS şi UDMR, cu sprijinul minorităţilor naţionale.





"Cu mare greutate am reuşit să negociem un acord de coaliţie, care a dus la formarea unui guvern al forţelor de centru-dreapta, care a obţinut votul de încredere cu o majoritate confortabilă pentru un program de guvernare. Din păcate, pe 1 septembrie, ca urmare a unor decizii unilaterale, am intrat într-o criză politică care afectează grav România. (...) Nu ne putem permite să ne jucăm cu soarta României. La ora actuală, pentru noi este vital ca într-un termen cât mai scurt, prin participarea tuturor actorilor politici şi instituţionali, să se ajungă la o soluţie clară de a pune capăt crizei. Poziţia noastră categorică este că singura coaliţie decentă, onorabilă, care poate să asigure o guvernare în beneficiul României este coaliţia care s-a format după alegerile parlamentare, o coaliţie între Partidul Naţional Liberal, USR PLUS, UDMR, cu sprijinul grupului minorităţilor", a afirmat Orban.







Apelul a fost semnat de 51 de parlamentari, 13 primari și viceprimari de municipii, 2 europarlamentari, 2 președinți CJ printre care: deputaţii Cornel Olar, Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Ionel Dancă, Violeta Alexandru, Antonel Tănase, Ioan Cupşa, senatorii Sorin Bumb, Gheorghe Carp, Dănuţ Bica, Adrian Oros, Călin Bibarţ - primar Arad, Gelu Tofan - viceprimar Piteşti, Leonard Achiriloae - primar Roman.





Apelul acestora este făcut cu cinci zile înaintea congresului PNL. Liberalii urmează să aleagă cine va conduce partidul în următorii ani. Candidați la șefia PNL sunt actualul președinte, Ludovic Orban și premierul Florin Cîțu.