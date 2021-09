Cioloș: Campania de vaccinare antiCovid a fost folosită politic. M-am vaccinat

"Trebuie să vorbească oamenii care se pricep la lucrurile astea, oamenii care pot să vină cu argumente, pentru că este vorba de sănătatea noastră. (...) Politicienii lasă impresia că se pricep la toate. Campania de vaccinare am impresia că a fost folosită politic. În loc să o laşi la Ministerul Sănătăţii, ea a fost dusă la un moment la premier. Acum sunt de vină miniştrii USR PLUS că nu a mers bine campania de vaccinare care a fost coordonată de premier", a afirmat Cioloş, citat de News.ro.În ceea ce priveşte îndemnul la vaccinare antiCOVID al celorlalţi lideri USR PLUS, Cioloş a spus: "Foarte bine că au făcut-o. Au convingerea asta că, dacă ei îndeamnă oamenii, aceştia o să se vaccineze. Nu cred că dacă eu îi îndemn oamenii o să se vaccineze. Am spus că m-am vaccinat, mi-am spus întotdeauna opinia, am trecut şi prin boală, încă mai am şi imunitatea dată de boală, am fost transparent cu lucrurile astea. Dar, sănătatea este o treabă serioasă, pe mine mă preocupă sănătatea mea, a familiei mele. Caut informaţii, încerc să înţeleg lucruri, pot să-mi schimbe opinia (...) atunci când vii cu argumente, când am semne de întrebare revin cu ele, pentru că sunt un om şi eu la fel ca ceilalţi oameni".