Preşedintele Iohannis a testat noul model Dacia Duster: Experienţa a fost „pe măsura aşteptărilor / Mă bucur că împreună am reuşit să trecem peste ce a fost mai greu, în principal datorită vaccinării care a atenuat în mare măsură criza

Prezent sâmbătă după-amiază în comuna Pianu de Sus din judeţul Alba, unde a participat la Evenimentul organizat de compania Dacia Renault cu prilejul decernării premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiţă” şi prezentării noii versiuni Dacia Duster, Klaus Iohannis a apreciat modul în care economia a trecut peste criza sanitară.„Am urcat astăzi la volanul noului Duster, o maşină produsă în România şi deja celebră în Europa. Chiar şi în condiţiile pandemiei, am apreciat modul în care, în industrie, şi în economie în general, firmele s-au pregătit şi s-au adaptat corespunzător pentru continuarea activităţilor economice în condiţii de siguranţă. Ştiu că v-a fost greu tuturor (..) însă mă bucur că împreună am reuşit să trecem peste ce a fost mai greu, în principal datorită vaccinării care a atenuat în mare măsură criza”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis în discursul său.În ceea ce priveşte impresia pe care i-a lăsat-o varianta face lift a Daciei Duster, şeful Statului a mărturisit că experienţa a fost „pe măsura aşteptărilor”.„Viitorul înseamnă însă mai mult, atât pentru producătorii de automobile, cât şi pentru segmentul de piaţă reprezentat de furnizori. Şi am certitudinea că industria auto românească poate mai mult. Încurajez Guvernul şi mediul de afaceri să menţină un dialog permanent, mai constructiv şi mai orientat spre rezultate”, a adăugat şeful Statului.Klaus Iohannis a arătat că, la fel ca întreaga economie, industria auto din România are nevoie de stabilitate şi predictibilitate.