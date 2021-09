Înainte de Consiliul Național, aripa Cîțu covoacă o nouă ședință a conducerii BPN pentru modificări la statut / Orban atrage atenția: Președintele PNL nu poate fi ales online

Liberalii care îl susţin pe premierul Florin Cîţu la şefia partidului au convocat pentru sâmbătă, o ședință a Biroului Politic Naţional al PNL. Ședința are loc în contextul în care la câteva ore diferență se va desfășura ședința Consiliului Național al PNL în care vor fi operate modificări la statutul partidului. De altfel, Consilul Național precede congresul din data de 25 septembrie, când 5000 de liberali vor veni la Romexpo să-și aleagă președintele partidului.





BPN al PNL a fost convocat în temeiul alin. 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor Biroului, pentru sâmbătă, la ora 10,00, se arată într-un mesaj al echipei lui Florin Cîţu.





Astfel, Biroul Politic Național a fost convocat înaintea ședinței Consiliului Naţional care va vota modificarea Statutului PNL.







La începutul lunii septembrie au fost operate câteva modificări la statutul actual. Printre schimbări se numără și posibilitatea ca şedinţele forurilor de conducere să se poată organiza online, în situaţii excepţionale, şi majorarea numărului de vicepreşedinţi pe domenii la 17.





"A fost mărit numărul de vicepreşedinţi pe domenii, fiecare coordonează activitatea unei comisii de specialitate. Practic, s-au hotărât 17 vicepreşedinţi pe domenii, oarecum structura similară în mare măsură structurii guvernamentale plus câteva funcţii de vicepreşedinte, cum este funcţia de vicepreşedinte pentru românii din diaspora, care nu are corespondent într-o funcţie de ministru. Am considerat că este util ca specialiştii partidului din diferite domenii să concureze, să poată să ocupe poziţiile de vicepreşedinţi şi să poată coordona comisiile de specialitate ale partidului pe domeniul respectiv", explica Orban, la data respectivă.







În spațiul public au apărut o serie de speculații potrivit cărora aripa Cîțu intenționează să opereze modificări de statut astfel încât congresul PNL să se organizeze online. Susținătorii lui Florin Cîțu neagă astfel de acuzații. Rareș Bogdan a declarat pentru HotNews.ro că este "exclusă organizarea unui congres online".







"Congresul PNL va fi în prezența a 5000 de oameni. Nu s-a decis încă dacă la Romexpo sau la Arcul de trimf. Facem în aer liber, daca e cazul. Este exclusă organizarea online", a spus Rareș Bogdan.







La rândul său, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a afirmat că nu poate fi organizat online Congresul PNL din 25 septembrie deoarece statutul partidului nu permite acest lucru, dar şi pentru că nu există o platformă în acest sens şi nici un sistem de asigurare a securităţii votului.





"Am convocat Consiliul Naţional pentru a vota modificările care au fost aprobate în cadrul Biroului Politic Naţional, modificări pe care le-am aprobat în unanimitate, adică a fost consens între cele două echipe aflate în competiţie. Sigur că e acolo un articol cu privire la organizarea şedinţelor forurilor statutare online, a existat o propunere de a putea organiza online, dar forma articolului, aşa cum a fost aprobată, forma finală a fost aprobată ca urmare a intervenţiei mele şi propunerea care va fi supusă votului Consiliului Naţional este aceea că în situaţii excepţionale se pot organiza şedinţele forurilor statutare online, cu excepţia acelor şedinţe la care este necesar votul secret, conform prevederilor statutare. Adică, aşa cum a ieşit articolul din Biroul Politic Naţional, nu îngăduie speculaţiile care au apărut că s-ar putea vota online la Congres. La ora actuală nu avem un sistem de asigurare a securităţii votului, nu avem încă o platformă”, a declarat Ludovic Orban.