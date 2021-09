Președintele Senatului, Anca Dragu sesizează CCR: Cerem obligarea premierului la a formula propuneri de miniştri

"Solicit instanţei de contencios constituţional să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României şi prim-ministru, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, născut din încălcarea dispoziţiilor constituţionale referitoare la obligativitatea obţinerii acordului Parlamentului în cazul remanierii guvernamentale, efectuate după schimbarea compoziţiei politice a Guvernului. De asemenea, cer obligarea prim-ministrului la a formula propuneri de miniştri şi a le înainta Parlamentului în vederea pronunţării asupra noii compoziţii politice a Guvernului", a declarat Dragu la Palatul Parlamentului.Dragu a amintit că în data de 2 septembrie 2021 a avut loc demiterea ministrului Justiţiei, Stelian Ion, urmată în 7 şi 8 septembrie de demisiile celorlalţi miniştri USR PLUS şi a vicepremierului Dan Barna, pentru ca în 8 septembrie, printr-o scrisoare, copreşedinţii USR PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna, să atragă atenţia asupra schimbării compoziţiei politice la nivelul Guvernului."Avem prevederile constituţionale, precum şi din Codul administrativ care cer imperios ca în termen de 5 zile de la vacantarea funcţiei să se transmită noile propuneri. Prin faptul că premierul nu transmite aceste noi propuneri, împiedică Parlamentul să asigure controlul parlamentar asupra Guvernului şi să îşi dea acordul asupra noii structurii şi compoziţiei politice a Guvernului. În data de 12 septembrie ar fi trebuit ca premierul să facă aceste propuneri şi să transmită către Parlament noile propuneri şi noua structură politică. Mă refer aici (...) la Constituţie şi cei trei paşi care trebuiau îndepliniţi - propunerea de noi membri ai Guvernului formulată de premier, aprobarea Parlamentului privind schimbarea compoziţiei politice a Guvernului şi numirea noilor membri ai Guvernului de către preşedintele României", a explicat Anca Dragu.În sesizarea transmisă Curţii, este invocat un termen constituţional de 45 de zile - durata maximă a interimatului, în care "toţi aceşti paşi trebuie îndepliniţi"."Aşadar, din coroborarea prevederilor art. 85 alin. (2) şi (3), respectiv art. 107 alin. (4) raportat la alin. (3) din Constituţie, se desprinde concluzia clară potrivit căreia prim-ministrul trebuie să formuleze propuneri de noi miniştri în cel mai scurt termen posibil pentru a se putea îndeplini toate procedurile mai sus individualizate într-un termen de 45 de zile de la data vacantării posturilor. Având în vedere toate aceste aspecte, apare vădita intenţia prim-ministrului Florin Vasile Cîţu de a împiedica Parlamentul în exercitarea atribuţiei sale constituţionale de aprobare a schimbării compoziţiei politice a Guvernului. (...) Prim-ministrul nu poate decide unilateral când să 'permită' Parlamentului desfăşurarea unei atribuţii a acestuia, Constituţia fiind cea care stabileşte procedurile şi termenele de desfăşurare a lor (exprese sau implicite). În caz contrar, am putea discuta de o încălcare a principiului separaţiei puterilor în stat, prim-ministrul intervenind asupra procedurilor parlamentare", se arată în sesizarea semnată de preşedintele Senatului.În considerarea argumentelor expuse, Anca Dragu solicită CCR "admiterea sesizării privind existenţa unui conflict juridic de natura constituţională între Guvernul României şi prim-ministrul României, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, cu consecinţa obligării prim-ministrului de a formula propuneri de miniştri şi a le înainta Parlamentului în vederea pronunţării asupra noii compoziţii politice a Guvernului".