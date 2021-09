​Deputaţii şi senatorii - activitate în teritoriu, cu ocazia deschiderii anului şcolar

Deputaţii şi senatorii au luni activitate în teritoriu, cu ocazia deschiderii anului şcolar 2021 - 2022, notează Agerpres. Potrivit deciziilor conducerilor celor două Camere, ca în fiecare an, parlamentarii îşi desfăşoară activitatea în circumscripţiile electorale, în prima zi de şcoală, pentru a putea participa la festivităţile organizate cu acest prilej. Ca urmare, parlamentarii vor avea un program modificat în această săptămână. Deputaţii şi senatorii vor lucra în şedinţe de plen în zilele de marţi şi miercuri, iar joi în comisiile permanente.Noul an şcolar 2021 - 2022 începe luni, cu prezenţă fizică la cursuri în cea mai mare parte a unităţilor de învăţământ din România, dar cu măsuri de protecţie sanitară în contextul creşterii numărului de infectări zilnice cu SARS-CoV-2.Festivităţile de deschidere vor fi organizate doar în exterior, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie şi vor avea o durată de maximum o oră şi jumătate.Este al doilea an şcolar care începe sub semnul pandemiei de coronavirus.În acest context, a fost emis un ordin comun al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii care prevede în continuare asigurarea distanţării fizice, purtarea măştii de protecţie, dezinfectarea mâinilor şi circuite clare de acces în sălile de clasă.