Varianta lui Cioloş pentru ieșirea din criză: USR Plus să facă o propunere de premier

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat, vineri, că propunerea unui premier de către formaţiunea pe care o conduce este cea mai bună modalitate de a se asigura că, dacă revine la guvernare, poate face reforme. El a menţionat că, dacă USR PLUS nu are garanţia că poate face reforme, se poate gândi şi la opoziţie decât să fie un “partid umbră al PNL-ului”, potrivit News.







Dacian Cioloş a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, că dacă USR PLUS nu poate face reforme atunci nu are sens să discute despre o reintrare la guvernare.



“Dacă avem garanţii şi ne putem lua garanţii că putem face aceste reforme are sens să rediscutăm de o reintrare la guvernare. Dar asta presupune să ne luăm aceste garanţii şi eu vă lansez o idee care poate părea provocatoare. Cred că cea mai bună modalitate prin care să ne asigurăm că, dacă intrăm din nou la guvernare, putem face reforme este - de ce nu - să propunem celor de la PNL şi UDMR, dacă mergem în continuare împreună, să facem o propunere de premier, care să-şi asume aceste reforme în numele Guvernului”, a afirmat Dacian Cioloş.



El a menţionat că şi alegerile anticipate sunt o soluţie, dar că acestea nu depind de USR PLUS, ci de ceea ce doreşte PSD.



“Este putere de împărţit, Parlamentul şi Senatul şi Camera Deputaţilor sunt structuri cu putere, aşa încât poate să existe un echilibru de putere. Dar, dacă noi nu vom avea garanţia că putem face reforme, decât să fim un partid umbră al PNL-ului, care face cu noi ce vrea, atunci mai bine ne gândim şi la opoziţie. Evident, alegerile anticipate sunt o soluţie, dar asta nu depinde de noi, depinde de ce va vrea PSD-ul şi eu nu cred că trebuie să ne facem planuri pornind de la propteala numită PSD”, a explicat Dacian Cioloş.