Florin Cîțu îi amenință pe Ludovic Orban și pe Anca Dragu: „Dacă CCR ne va da dreptate, le voi cere demisia de la șefia Camerei Deputaților și Senatului”

Executivul a solicitat Curţii Constituţionale să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlamentul României, pe de o parte, şi Guvernul României, pe de altă parte, născut din încălcarea dispoziţiilor constituţionale cu privire la modul în care a fost iniţiată şi depusă moţiunea de cenzură USR PLUS - AUR, respectiv din încălcarea dispoziţiilor constituţionale cu privire la modul în care moţiunea de cenzură iniţiată şi depusă contrar Constituţiei a fost comunicată ulterior Guvernului. În documentul semnat de premier, Ludovic Orban este acuzat că a încălcat prevederile constituţionale pentru că nu a comunicat Guvernului moţiunea în ziua în care a fost depusă şi pentru că ulterior a comunicat o moţiune ”iniţiată şi depusă cu nerespectarea condiţiilor constituţionale privind numărul minim de semnături valide”. Documentul face referire la ”comportamentul neconstituţional şi neloial al Parlamentului prin Preşedintele Camerei Deputaţilor”.





„Ieri am sesizat CCR. Dacă decizia CCR ne dă nouă dreptate, voi cere demisia preşedintelui Camerei Deputaţilor şi preşedintelui Senatului", a declarat, joi, în briefingul de după şedinţa de Guvern, Florin Cîţu, transmite News.roEl a susţinut că, în cazul în care va avea câştig de cauză la CCR, cei doi demnitari trebuie să plece din funcţii.„Cred că am văzut alianţa în care era şi USR când a fost decizia pentru Avocatul Poporului, toată lumea a spus atunci aşteptăm decizia CCR, atunci era şi USR şi era de acord. (...) Să aflăm decizia şi procedura merge mai departe. Nu văd aici nicio problemă. Dacă CCR ne dă nouă dreptate preşedintele Camerei Deputaţilor şi Senatului trebuie să plece", a afirmat Cîţu.Întrebat dacă va participa la citirea moţiunii în plen, el a replicat: „Nu girez astfel de acte în Parlamentul României, abuzuri ale celor doi preşedinţi".Birourile Permanente reunite au decis că moţiunea de cenzură USR PLUS - AUR va fi citită joi, la ora 16:00, în plenul Parlamentului. De asemenea, la propunerea UDMR, votul asupra moţiunii se va da după ce Curtea Constituţională se pronunţă asupra sesizării Executivului cu privire la existenţa unui conflct juridic Guvern - Parlament privind moţiunea.