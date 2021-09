Noi acuzații ale lui Stelian Ion: Iohannis mi-a transmis că ar fi o idee bună să renunţ la proiectul din Senat de desfiinţare a SIIJ pentru că are o strategie mai bună

"Alături de Florin Cîţu, preşedintele Iohannis poartă principala răspundere pentru această criză. În loc să aplaneze conflictul, a turnat gaz pe foc, parcă tocmai ca să se asigure de compromiterea coaliţiei. Nu doar că nu a făcut nimic pentru a aplana criza, dar a şi adâncit-o prin atacul pe care l-a pornit la adresa USR PLUS. Iar Florin Cîţu e omul său de paie. Are cineva vreo îndoială? Aceştia sunt colaboratorii care îi plac preşedintelui: oameni de paie, obedienţi până-n măduva oaselor. Iohannis are partea sa de vină şi pentru blocarea reformelor din justiţie", spune Stelian Ion, conform unui comunicat transmis, joi, Agerpres.Potrivit acestuia, cât a fost ministru, a respectat principiul colaborării loiale între instituţii, ceea ce presupune discuţii şi cu preşedintele, nu doar cu Guvernul şi Parlamentul."Pe tema legilor justiţiei am avut o întâlnire cu preşedintele, dar mult mai multe întâlniri şi discuţii cu consiliera sa. Resping categoric afirmaţia că nu m-aş fi consultat pe tema legilor justiţiei înainte de a le trimite spre avizare. I-am transmis doamnei consilier varianta finală a proiectelor înainte cu circa o săptămână de a le trimite pentru avizare. La singura întâlnire de la Cotroceni pe care am avut-o cu preşedintele pe tema reformei din justiţie, pe 18 mai, acesta a ţinut să-mi transmită cât se poate de clar că ar fi o idee bună să renunţ la proiectul de desfiinţare a SIIJ, aflat la vot final în Senat, pentru că ar fi avut o 'strategie mai bună': să desfiinţăm secţia abia odată cu adoptarea celor trei legi ale justiţiei. Nu exista niciun argument convingător pentru o astfel de 'strategie'. Tot ceea ce a făcut de atunci a fost exact în direcţia tergiversării deciziei privind desfiinţarea SIIJ. S-a văzut acest lucru inclusiv în răzgândirea lui Florin Cîţu faţă de proiectul pe care l-a aprobat în Guvern şi care a fost validat de Comisia de la Veneţia", declară fostul ministru.El adaugă că şeful statului i-ar fi spus că nu este de acord cu trecerea unei părţi din poliţia judiciară în subordinea parchetelor."Despre trecerea unei părţi din poliţia judiciară în subordinea parchetelor, fapt ce ar conduce la eficientizarea anchetelor şi la eliminarea controlului indirect exercitat de şefii din poliţie asupra dosarelor penale, mi-a transmis că este bine cum e acum şi că nu este de acord cu această propunere (din programul de guvernare). Cu toate acestea, în continuare ar exista soluţii, o preluare a unui număr de 800-1.000 de poliţişti de poliţie judiciară la parchete ar fi o variantă de mijloc acceptabilă. Dar nu se doreşte nici măcar atâta lucru", menţionează Stelian Ion.Nici cu procedura de numire a procurorilor de rang înalt cu avizul conform al Secţiei pentru procurori a CSM preşedintele nu a fost de acord, adaugă fostul ministru, deşi aceasta este în conformitate cu recomandările GRECO şi cu raportul MCV şi a fost trecută în programul de guvernare."Chiar a ieşit public şi m-a criticat pentru această propunere. La Cotroceni, discuţiile pe care le-am purtat cu consiliera sa au fost total neproductive. Se dorea orice altceva numai să nu intervină un element exterior factorului politic în mecanismul decizional (ministru al Justiţiei - preşedinte). Am venit cu variante alternative, dar li se găsea tuturor câte un nod în papură. Adevărul este că domnul preşedinte vrea numiri exclusiv politice pentru a se asigura că între politicieni nu interferează un factor extern, perturbator. Am văzut cu toţii ce soluţii a generat pentru conducerea DIICOT tandemul ministru - preşedinte, cu ignorarea avizului Secţiei pentru procurori. Precizare: în niciun moment nu am propus eliminarea preşedintelui din această procedură. Asta e o manipulare ieftină, fără nicio bază factuală. În varianta pe care am propus-o, ultimul cuvânt în procedură l-ar avea tot preşedintele, care nu ar putea fi obligat să numească niciun candidat pe care nu îl doreşte. Şi în orice caz, procedura nu trebuie croită după talia celor care deţin acum funcţiile de ministru al Justiţiei sau preşedinte, ci trebuie alcătuită astfel încât să reziste şi să ofere soluţii echilibrate indiferent cine ar deţine aceste funcţii la un moment dat. Am sperat până în ultima clipă că preşedintele Iohannis va renunţa la aceste strategii neinspirate. S-a ales praful până acum de capitolul Justiţie din programul de guvernare şi din cauza poziţiilor preşedintelui.", precizează Ion.Stelian Ion mai afirmă că modelul de societate pe care ni-l propune Klaus Iohannis îi "displace profund"."Acel model bazat pe relaţii de vasalitate, în care trebuie să te supui suveranului fără să crâcneşti. Acel model în care peste justiţie se lasă liniştea asurzitoare. De peste doi ani nu mai avem niciun caz de corupţie în justiţie. SIIJ este eficient: sunt ţinuţi în anchete interminabile magistraţii incomozi, iar gunoiul adevărat e băgat sub preş. În plus, vin mulţi bani europeni, mai sunt şi PNDL-urile astea folosite mai puţin pentru dezvoltarea comunităţilor, cât mai ales pentru dezvoltarea firmelor deţinute de politicieni sau de prietenii politicienilor aflaţi la butoane (ieri Dragnea, acum Cîţu), darnici în campaniile electorale. Cui îi trebuie procurori curioşi, care să pună întrebări?", se întreabă acesta.Deunăzi, spune Stelian Ion, preşedintele a găsit de cuviinţă să trimită "torpile" către USRPLUS."Aşa a înţeles domnia sa să îşi exercite rolul de mediator: l-a pus pe Cîţu să mă revoce, culmea, în aceeaşi zi în care a ţinut un discurs despre responsabilitate politică. Apoi a turnat gaz pe foc, adâncind criza guvernamentală. Nu şi-a asumat rolul constituţional de mediator, invitaţia tardivă de la Cotroceni a fost pur formală, doar pentru poză. Pare că o face cu bună ştiinţă. Pentru Iohannis, soluţia USL pare ideală, pentru că nu se mai poate cu useriştii ăştia! Nu sunt, domnule, oameni de dialog, sunt câini, nu oameni! Pur şi simplu nu te poţi înţelege cu ei! Cam ăsta e planul înţeleptului nostru preşedinte. Cooptarea PSD-ului în echipa câştigătoare, câştigarea frâielor PNL pereat mundus. Da, acum, lui Cîţu doar PSD îl mai poate atenua prăbuşirea. Aşa arată lucrurile din perspectiva mea, confirmate de întâmplările din ultima perioadă", conchide fostul ministru al Justiţiei.