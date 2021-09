Acuzați că negociază cu AUR încetinirea campaniei de vaccinare, USR-iștii îi răspund lui Cîțu: „E tot mai decuplat de la realitate, logica îi joacă feste”

"Eu sunt şocat, efectiv. Am rămas şocat de aseară, de când am auzit declaraţiile. Să spui aşa ceva... Vedem un premier din ce în ce mai decuplat de la realitate, căruia logica îi joacă feste. Trebuie să îşi ceară scuze colegilor mei, secretarii de stat din acest guvern pe care i-a dat afară. Acesta e singurul lucru decent pe care trebuie să îl facă, să îşi ceară scuze, pentru că sunt oameni harnici, profesionişti, care au pus umărul la această guvernare. I-a dat afară abuziv, cu acest pretext", a arătat Moşteanu, într-o declaraţie acordată Digi24.În opinia lui Moşteanu, care este şi lider al grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, responsabil pentru "eşecul" campaniei de vaccinare ar fi premierul Florin Cîţu, care şi-a asumat rolul de coordonator."Singurul responsabil pentru eşecul campaniei de vaccinare este domnul Florin Cîţu, pentru că atunci când a fost pus premier a insistat să fie coordonatorul campaniei de vaccinare şi alături de domnul Gheorghiţă şi secretarul de stat Baciu de la Ministerul Sănătăţii au zis că se ocupă de această campanie de vaccinare. Iată, suntem pe penultimul loc în Europa, suntem ruşinea Europei. O campanie de vaccinare care a eşuat, pentru că domnul Cîţu, domnul Gheorghiţă, domnul Baciu nu şi-au făcut treaba", a spus el.Moşteanu a reamintit că USR PLUS a realizat o campanie proprie prin care a susţinut vaccinarea. De asemenea, a declarat că plata personalului implicat în campania de imunizare a întârziat, deoarece Ministerul Sănătăţii nu a primit la timp fondurile necesare."Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a arătat cât de prost a început campania de vaccinare şi cum domnul Cîţu cu domnul Gheorghiţă au favorizat anumite categorii de personal. Vă aduceţi aminte acele centre pentru speciali. Oamenii uită repede, dar noi nu uităm. Au crezut că unii sunt mai speciali decât alţii, pentru că au nişte grade pe umăr. Şi în loc să vaccinăm întâi bătrânii şi oamenii cu probleme, s-au vaccinat oameni din structurile de forţă. Şi atunci l-au dat pe Vlad Voiculescu afară, pentru că a spus asta", a declarat reprezentantul USR PLUS.Deciziile premierului Florin Cîţu privind eliberarea din funcţie a secretarilor de stat din partea USR PLUS au fost publicate, miercuri seară, în Monitorul Oficial.Premierul Florin Cîţu şi-a anunţat la Digi 24 intenţia de a-i demite pe secretarii de stat USR PLUS."Vă spun care este frica mea: în momentul în care ai negociat cu AUR şi cu PSD, nu pot să am secretari de stat în ministere, pentru că eu nu ştiu ce interese vor reprezenta acolo, ale AUR, ale PSD", a spus Cîţu.