Cîțu contraatacă: Parlamentarii PNL nu vor participa la ședința convocată de Orban pentru moțiunea USR-PLUS și AUR / Guvernul sesizează CCR

Florin Citu in Parlament

Tabăra Cîțu din PNL se repliază după ce Ludovic Orban a convocat plenul parlamentului pentru moțiunea USR-PLUS și AUR. Într-o ședință a conducerii partidului pe care susținătorii premierului au convocat-o s-a decis ca parlamentarii PNL să nu participe la sedință până nu se verifică legalitatea semnăturilor. Anunțul a fost făcut chiar de Florin Cîțu.







„Niciun parlamentar PNL nu va face demersuri în Parlament sau în afara lui pentru dărâmarea propriului guvern şi a premierului desemnat de PNL, Florin Cîţu. În caz contrar, se va supune sancţiunilor statutare", se arată în rezoluția adoptată de liberali, în care se precizează că este exclusă orice colaborare cu PSD.







De asemenea, Guvernul va sesiza Curtea Constituțională.







„Vă anunţ că Guvernul va sesiza Curtea Constituţională pentru conflict juridic între Guvern şi Parlamentul României. Există dubii şi în modul în care au fost depuse aceste semnături a doua oară”, a spus premierul.







„Decizia de astăzi se referă la legalitate. Nu ne opunem procedurii parlamentare şi dreptului constituţional ca un partid parlamentar care are semnături legale să depună moţiune de cenzură. Ceea ce noi vrem este să ne asigurăm şi ăsta era rolul Parlamentului să se asigure că toate procedurile sunt respectate din punct de vedere al legalităţii. Noi ce am văzut şi informaţiile pe care le-am primit şi acele tipuri de semnături mai multe, pe unele chiar scrie că le-am redepus pentru că au fost în fotocopie, să admiţi că ai depus nelegal nişte semnături din punctul meu de vedere este inadmisibil. Am sesizat Curtea Constituţională, singura care poate să ne spună dacă a fost respectată Constituţia de Parlamentul României. Nici eu, nici altcineva nu poate să vă spună. Avem opinii, păreri, dar opinia Curţii Constituţionale este singura", a mai spus Cîţu.













Ludovic Orban a avertizat de marți că va face acest lucru invocând o decizie a Curții Constituționale.