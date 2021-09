Cine va prelua interimar ministerele USR PLUS - numele vehiculate: Cîţu la Ministerul Proiectelor Europene, Cseke la Sănătate, Vîlceanu la Transporturi

Demisiile urmează să fie depuse efectiv marţi, când miniştrii USR PLUS au programate şi conferinţe de presă pentru a-şi prezenta bilanţul activităţii.









Conform surselor citate, premierul Cîţu ar urma să preia ministerul Proiectelor Europene, deţinut de Cristian Ghinea. De altfel, la sfârşitul săptămânii trecute, Cîţu a afirmat că, dacă Ghinea pleacă, va prelua el ministerul pentru a se asigura că lucrurile merg înainte şi va accelera procedura pentru a se asigura că vom avea aprobat PNRR.Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu ar putea asigura interimatul la Ministerul Cercetării, deţinut anterior de Ciprian Teleman, iar ministrul Finanţelor Dan Vîlceanu, pe cel al Transporturilor, care a fost coordonat de Cătălin Drulă.Ministrul Dezvoltării Cseke Attila este luat în calcul pentru interimatul la Sănătate, iar ministrul liberal al Energiei Virgil Popescu ar putea prelua Ministerul Economiei, portofoliu deţinut de Claudiu Năsui.Miniştrii USR PLUS demisionează din Guvernul condus de Florin Cîţu, a anunţat luni co-preşedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, după şedinţa conducerii alianţei. Alianţa USR PLUS deţinea în Guvern portofoliile Justiţiei, Sănătăţii, Cercetării, Proiectelor Europene, Transporturilor şi Economiei. Postul de ministru al Justiţiei a rămas deja vacant după revocarea lui Stelian Ion, iar inteerimatul este asigurat de ministrul de Interne Lucian Bode.