Rareş Bogdan: „Aştept ca cei de la USR să-şi revină, noi nu renunţăm la Florin Cîţu” / El îl compară pe Cîțu cu Mario Draghi

Rareş Bogdan: Nu văd de ce, dacă italienii l-au adus pe Mario Draghi, noi să-l înlocuim pe Florin Cîțu



„Nu renunţăm la Florin Cîţu. Este opţiunea noastră de premier, este cea mai bună opţiune, este exact omul potrivit în această perioadă în care România poate implementa investiţii de peste 130 de miliarde de euro, din care 80 de miliarde de euro bani europeni negociaţi de preşedintele Klaus Iohannis. Nu văd de ce, dacă italienii l-au adus pe Mario Draghi, noi să-l înlocuim pe Florin Cîțu”, a spus Rareş Bogdan.





„Dacă acum am ceda, ceea ce nu se pune problema, sunt convins că (cei de la USR PLUS, n.r.) ar veni cu condiţii peste condiţii. Deci ca să fie lucrurile clare, alegerea PNL în integralitatea sa este Florin Cîţu şi rămânem în spatele premierului nostru”, a adăugat liberalul.



Robert Sighiartău despre USR PLUS: Se vede lipsa de experienţă a unui partid nou; se iau decizii copilăreşti

„Din păcate - şi o spun cu părere de rău - se vede lipsa de experienţă a unui partid nou, care este prima oară la guvernare, se iau decizii la cald, se iau decizii copilăreşti şi cred că mulţi dintre liderii raţionali ai USR PLUS, mai ales după finalizarea alegerilor interne de acolo, vor lua această decizie de revenire la guvernare şi de a guverna pentru cetăţenii pe care i-au votat. Cred că aceasta este soluţia serioasă şi cred că vor cumpăni foarte serios”, a spus secretarul general al PNL.













„Din punctul meu de vedere, este o seară critică, tragică, pe care niciodată nu mi-aş fi închipuit-o atunci când protestam la doi paşi de această vilă, în Piaţa Victoriei, alături de sute de mii de români, la -30 de grade sau +40 de grade, luând gaze în ochi. Oamenii care ne-au dat votul şi care au fost alături de noi acolo ne-au cerut să guvernăm responsabil, nu să avem orgolii, gesturi copilăreşti şi nu să fugim de la guvernare, dar nu e prima dată. (...) Eu aştept ca cei de la USR să-şi revină. Cred în continuare că pentru România cea mai bună soluţie este o coaliţie de dreapta asumată în jurul PNL. Cred că USR are încă posibilitatea să revină cu miniştrii, în afară de Stelian Ion şi să-l înlocuiască cu un nou nume la Ministerul Justiţiei, dar în acelaşi timp, chiar dacă pare foarte târziu, cred că măcar în ultimul ceas trebuie să înţeleagă că a fugi de guvernare în octombrie, noiembrie 2019, când ne-au lăsat singuri în faţa pandemiei şi a provocărilor anilor 2020, a fugi acum de guvernare - cred că oamenii aceştia nu au înţeles că nu pot fi într-o revoluţie continuă, nu pot fi doar în opoziţie”, a declarat Rareş Bogdan luni seară, înainte de o întâlnire a susţinătorilor lui Florin Cîţu, care are loc la o vilă de protocol, relatează Agerpres.El a spus că speră ca reprezentanţii USR PLUS să meargă marţi la întâlnirea cu preşedintelui Klaus Iohannis, susţinând că acesta joacă rolul de mediator.Rareş Bogdan a afirmat că, după demisia miniştrilor USR PLUS, reprezentanţi ai PNL din Guvern vor prelua interimar portofoliile acestora.Rareş Bogdan a subliniat că PNL nu doreşte o alianţă cu PSD.Și secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat că liberalii nu renunţă la premierul Florin Cîţu şi a apreciat deciziile luate de USR PLUS drept „copilăreşti”.„Cred că prima variantă, cea mai viabilă pe termen mediu şi lung, este cea a colaborării cu USR PLUS, doar că partenerilor noştri le-am spus foarte serios, clar şi ferm că nu putem renunţa la premierul PNL, care este susţinut de tot PNL, inclusiv Ludovic Orban, echipa domnului Orban a votat pentru susţinerea domnului Cîţu. Mesajul a fost foarte clar, cu atât mai mult acum ţara are nevoie de stabilitate, are nevoie să genereze acele reforme pentru care ne-au votat cetăţenii. Eu nu cred că USR PLUS va avea altă variantă decât să voteze o guvernare alături de PNL, că nu-i văd votând altă guvernare, PSD, AUR ş.a.m.d.”, a spus Sighiartău, potrivit Agerpres.El a afirmat, în contextul demisiilor din Guvern anunţate de USR PLUS, că această formaţiune ia decizii „la cald şi copilăreşti”.