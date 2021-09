Orban: Un personaj foarte important s-a gândit că poate trebuie să decreteze ca Orban să nu mai fie preşedinte PNL

"Sunt convins că un personaj foarte important din România a stat el şi s-a gândit şi a zis că poate trebuie să decreteze ca Orban să nu mai fie preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Sunt convins că a comunicat lucrul acesta către mai mulţi. Numai că a uitat să vă întrebe pe voi, toţi membrii Partidului Naţional Liberal, cine vreţi voi în continuare să fie preşedintele Partidului Naţional Liberal. Şi eu cred că acest răspuns îl vom afla pe 25 septembrie şi vom afla acest răspuns care trebuie dat răspicat, cu voce tare, cu hotărâre, cu determinare. Până acum, mulţi tac, mulţi nu dau like-uri (...). De ce? Pentru că trebuie să intre în delegaţii. Dar sunt convins că, odată ce vor fi în delegaţie, vor face ceea ce este bine pentru Partidul Naţional Liberal", a spus Orban duminică, la prezentarea moţiunii sale de candidatură în faţa membrilor organizaţiei PNL din judeţul Braşov.El a afirmat, totodată, că a avut o înţelegere cu Florin Cîţu, dar acesta a încălcat-o când a decis să devină contracandidatul său la şefia partidului."M-am trezit în data de 29 mai că încep să mă sune mai mulţi preşedinţi de filiale şi mai mulţi colegi de-ai mei, să-mi spună că i-a sunat Cîţu sau altcineva, Boc sau Flutur, ca să-i cheme la poză. (...) Şi aşa am aflat că domnul Cîţu candidează la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Din data de 1 iunie, de când, practic, s-a declanşat această competiţie, pe care, repet, nu mi-am dorit-o, n-am ştiut de ea... Eu mi-am anunţat intenţia de a candida şi în momentul în care am hotărât să-mi anunţ intenţia de a candida am avut înţelegeri făcute, care arătau foarte clar (...), eu preşedinte la partid, la muncă, celălalt premier şi guvernator la BNR după ce se termină mandatul lui Isărescu. Şi mie mi-ar fi convenit, vă spun sincer, ar fi fost o chestiune cât se poate de firească şi de logică, ca doi oameni care se află pe poziţiile ăstea să poată să se înţeleagă între ei, să nu ajungă să se concureze. Nu eu am hotărât să candidez împotriva lui Cîţu, ci Cîţu a hotărât să candideze împotriva mea", a mai spus Ludovic Orban.​ (Sursa: Agerpres)