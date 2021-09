Cîţu: Facturile de pe PNDL 2, plătite după rectificarea bugetară

Premierul Florin Cîţu a declarat duminică seara, la Blaj, că facturile restante din PNDL 2 se vor plăti imediat după rectificarea bugetară, potrivit Agerpres.





Întrebat de jurnalişti ce se întâmplă cu PNDL 2, cu sumele care încă mai trebuie achitate, premierul a afirmat că acestea se vor plăti.





"Vine rectificarea şi facturile se plătesc. Eu vreau să aduc aminte tuturor românilor că, atunci când am preluat noi guvernarea, erau facturi neplătite de 8 luni de zile. Acum, pentru că am avut această situaţie cu..., am întârziat rectificarea din cauză că se negocia, să nu îi mai spunem şantaj, acel PNI 'Anghel Saligny', am întârziat această perioadă, dar vom remedia imediat ce vom recupera imediat după rectificarea bugetară. Facturile vor fi plătite. Vrem să continuăm toate proiectele", a afirmat premierul.





Florin Cîţu a fost prezent duminică seara în municipiul Blaj, unde şi-a prezentat, în cadrul şedinţei Colegiului Director Judeţean al PNL Alba, moţiunea de candidatură la preşedinţia Partidului Naţional Liberal.