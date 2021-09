Ciolacu pune condiții ca să voteze moțiunea de cenzură a USR-PLUS și AUR: PSD merge până la capăt, alegeri anticipate

"Dacă moţiunea alianţei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu să se întoarcă Barna în Guvern şi Ghinea să nenorocească PNRR-ul, ci vom merge până la capăt, alegeri anticipate. Prin urmare, alianţa USR-AUR trebuie să susţină acest demers. Dacă moţiunea alianţei USR-AUR nu ajunge la vot în plen, suntem dispuşi să vorbim cu USR şi AUR să convenim un text al moţiunii, să semneze moţiunea pentru a avea cele 234 de voturi şi în 10 minute o depunem. Guvernul Cîţu trebuie să plece", a declarat liderul PSD duminică, la finalul ședinței conducerii partidului.







USR-PLUS a depus împreună cu AUR o moțiune de cenzură vizând înlăturarea premierului Florin Cîțu. Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat însă că doresc continuarea guvernării cu PNL și UDMR, nu însă cu actualul premier.







Preşedintele PSD a spus că moţiunea de cenzură a PSD, prezentată joi, are "157 de semnături legale".







"Am invitat atunci USR PLUS şi AUR să discutăm pe marginea textului şi să depunem împreună o moţiune care să aibă minim 234 de semnături. USR PLUS a ales însă o alianţă cu AUR şi cu aroganţa specifică nu au dat niciun semn. Nu au făcut nici măcar gestul minim de a ne transmite textul moţiunii. Chiar îi felicit pe cei de la AUR că s-au folosit de USR pentru a-şi creşte vizibilitatea publică", a adăugat Ciolacu.







Liderul social-democrat a spus că PSD nu se va implica în disputa din coaliţia de guvernare.







"În acest moment, pe circuitul parlamentar există o moţiune de cenzură. Aşteptăm decizia Biroului Permanent Reunit. PSD-ul va participa la această şedinţă. Nu vă aşteptaţi ca PSD-ul să intervină în disputa dintre USR şi PNL la acest Birou Permanent Reunit", a concluzionat Marcel Ciolacu.