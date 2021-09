Grupul S&D din Parlamentul European: Alianţa dintre USR PLUS şi AUR este una una ruşinoasă şi de neînţeles

Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților a criticat alianţa dintre USR PLUS şi AUR pentru sprijinirea unei moţiuni de cenzură, acatalogând-o drept una ruşinoasă şi de neînţeles.

”Alianţa dintre partidul USR PLUS care face parte din grupul «Reînnoim Europa» cu partidul anti-european şi extremă-dreapta AUR este ruşinoasă şi de neînţeles! O majoritate pentru o moţiune de cenzură este mai sustenabilă cu un partid pro-european precum PSD”, arată o postare pe Twitter a grupului S&D.

The alliance of @RenewEurope USR-PLUS party with anti-European, far-right AUR party is shameful and incomprehensible! A majority for a no-confidence motion is more sustainable with a pro-European party like PSD.https://t.co/6KRoJtZjNq