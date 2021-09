Orban răspunde acuzațiilor: ”Să citească regulamentul. Corectitudinea mea instituţională este exploatată în mod mârşav”

Orban a fost întrebat de jurnalişti cum le răspunde liberalilor din tabăra Cîțu care au criticat faptul că el a convocat atât de repede şedinţa Birourilor permanente reunite vineri seara, la câteva ore după depunerea de către USR PLUS şi AUR a textului moţiunii de cenzură."Îi sfătuiesc să citească regulamentul şedinţelor comune. Este obligaţia preşedintelui Camerei Deputaţilor ca, în aceaşi zi în care se depune moţiunea, să convoace Birourile Permanente reunite pentru prezentarea moţiunii, iar ulterior să comunice guvernului moţiunea. Eu mi-am îndeplinit obligaţiile regulamentare. Dacă nu aş fi convocat în aceeaşi zi Birourile Permanente reunite, ar fi însemnat că încalc grav prevederi ale regulamentului şedinţelor comune. În astfel de poziţii în statul român, cum sunt poziţiile de premier, preşedinte al Senatului, al Camerei Deputaţilor, nu este voie să încalci legea, Constituţia şi regulamentul. Îmi pare rău că am ajuns ca să fie folosită respectarea regulamentulului, corectitudinea mea instituţională, să fie exploatată în mod mârşav, pentru a manipula membrii PNL, pentru a-i face să creadă altceva decât ceea ce am făcut eu şi anume mi-am îndeplinit obligaţiile legale şi am acţionat în conformitate cu prevederile regulamentului şedinţelor comune", a afirmat Ludovic Orban, citat de Agerpres.Premierul Florin Cîţu a afirmat sâmbătă, la Timişoara, că este o "acţiune bizară" gestul preşedintelui PNL, Ludovic Orban, de a face "tot posibilul" în calitatea sa de preşedinte al Camerei Deputaţilor ca moţiunea USR PLUS AUR să fie dezbătută.Întrebat dacă este trădare demersul lui Ludovic Orban de vineri seară, Florin Cîțu a răspuns: "Este o acțiune bizară. Nu știu dacă e trădare, dar e bizar ca președintele PNL să facă tot ce e posibil ca moțiunea USR AUR să fie dezbătută. Fiecare răspundem în fața propriei conștiințe".Oamenii lui Florin Cîțu dau vina acum pe Ludovic Orban că face jocurile USR-PLUS. Mai exact, ei sunt nemulțumiți că Orban, ca președinte al Camerei Deputaților, a convocat vineri seară ședința conducerii Parlamentului pentru a stabili calendarul moțiunii de cenzură. ”Convocarea a fost una abuziva din partea d-lui Orban, care fără acordul vicepreședintelui Senatului, Alina Gorghiu, ce o înlocuiește prin decizie, până luni, pe Anca Dragu, a dispus în scris convocarea BPR. Nu a fost cvorum la ședința convocată noaptea ca hoții și sperăm să nu fie în continuare dacă dl Orban vrea sa își dea jos propriul guvern, asemeni lui Liviu Dragnea, cot la cot cu USR și AUR. Este incredibil cât de mult rău poate face încă acest om PNL! Mulțumesc colegilor din BPR pentru reușita blocării azi a tentativei de puci a domnului Orban”, a scris deputatul PNL, Florin Roman pe grupul intern de comunicare al PNL. Florin Roman este unul dintre susținătorii lui Florin Cîțu. Cu toate acestea, regulamentul ședințelor comune ale Parlamentului prevede că moțiunea de cenzură se prezintă birourilor permanente în ziua în care a fost depusă.