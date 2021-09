Cîțu: Nu poți lăsa țara fără guvern acum, asta înseamnă să fii iresponsabil / Moțiunea USR- AUR este tristă / Nu credeam că va mai fi un al doilea Dragnea UPDATE

”Acestea nu sunt momente în care poţi să laşi ţara fără guvern. Cine face acest lucru arată că este iresponsabil şi imaturitate politică", a declarat Cîțu, adăugând că el crede în continuare că soluția pentru România este alianța PNL cu USR PLUS și îi așteaptă la discuții chiar și după moțiunea de cenzură.Întrebat dacă mai poate PNL guverna alături de USR PLUS, Florin Cîţu a declarat că nu a crezut că vreodată se va repeta episodul în care fostul lider PSD Liviu Dragnea şi-a dat jos propriul Guvern.”Nu e vorba de moţiune. Am crezut că nu se va întâmpla în România să avem un al doilea Dragnea. Asta este. Nu poţi să spui niciodată, niciodată. Este tristă această moţiune USR- AUR şi cumva cred că vor trebui să se gândească colegii de la USR să stai alături de ei ca oameni. Să stai alături de ei, să legitimezi un partid cum e AUR e chestie de onoare, de morală şi dacă nu mai avem nici onoare nici morală în România, atunci e mai greu. Nu e vorba de guvernare. Totuşi, ca oameni, când stai şi te uiţi în oglindă şi vezi că stai lângă cei de la AUR care au avut un comportament îngrozitor împotriva românilor, aici e o analiză pe care trebuie să şi-o facă singuri”, a declarat Cîţu.Premierul este de părere că singura soluţie pentru România este această coaliţie de guvernare.”Cred că singura soluţie pentru România o reprezintă această coaliţie. Îi aştept să se întoarcă, să vină la masă, chiar după ce au depus şi această moţiune. Îi aştept să vină la masă, să discute. Cel mai simplu era să vină cu un ministru al Justiţiei. Asta era cel mai uşor de rezolvat această criză. Au ales calea extremă, una tristă pentru România, să dai legitimitate unui partid extremist, aşa cum este AUR”, a declarat Florin Cîţu, care a adăugat că a înţeles că miniştrii USR PLUS vor demisiona din Guvern.Întrebat dacă a discutat cu președintele Iohannis despre această criză politică, Cîțu a răspuns: ”Cu domnul președinte Iohannis am discuții frecvente. Sunt multe lucruri care se întâmplă în lume pe care ne consultăm, nu este doar acest lucru”.Cîțu a insistat că în perioada următoare va continua să guverneze pentru că există o serie de priorități cum ar rectificarea bugetară și PNRR. El a adăugat că se va ocupa de PNRR astfel încât să se asigure că va fi aprobat până la sfârșitul săptămânii viitoare, comentând că ministrul Cristian Ghinea ”și-a făcut treaba”."Guvernăm, mergem înainte, avem în continuare de făcut lucruri. Marţi, rectificarea bugetară pe care o aşteaptă foarte mulţi români. Aţi văzut că sunt deja întârzieri şi nu ştiu cum s-a întâmplat ca Ministerul Sănătăţii să nu plătească centrele de vaccinare, oamenii sunt neplătiţi de vreo două luni de zile (...). PNRR-ul. Dacă domnul Ghinea pleacă, voi prelua eu ministerul, pentru a mă asigura că lucrurile merg înainte şi vom accelera procedura, ca să mă asigur că vom avea la finalul săptămânii aprobat PNRR-ul", a declarat premierul.(Știre actualizată)