Fără cvorum: Ședinţa pentru depunerea moțiunii de cenzură a fost amânată pentru sâmbătă, la ora 11:00 / Au lipsit parlamentari de la PNL, PSD, dar și UDMR

​Birourile Permanente ale celor două Camere au fost convocate vineri, la ora 23.00, în şedinţă online, pentru a lua act de depunerea moţiunii de cenzură USR PLUS-AUR şi a stabili calendarul dezbaterii acesteia. Şedinţa a fost amânată pentru sâmbătă, la ora 11:00, nefiind întrunit cvorumul.



Nu s-au prezentat o parte dintre membrii PNL, dar și de la UDMR și PSD.

”Ședința din seara asta tocmai s-a încheiat fără cvorum - PNL și PSD au jucat la offsaid”, scrie pe Facebook deputatul USR Plus Cristina Prună ”Domnul Ciolacu a afirmat clar că va susține moțiunea de demitere a lui Cîțu. Opoziția nu înseamnă blaturi. Așteptăm toate forțele care au declarat că vor debarcarea lui Cîțu să nu tergiverseze procedurile parlamentare.”, a adăugat Prună.

Co-preşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat vineri seară că tocmai a fost depusă moţiunea de cenzură, despre care a afirmat că este calea parlamentară pentru ca în cel mai scurt timp să avem un nou premier şi coaliţia să meargă mai departe. "În măsura în care moţiunea nu va trece, Cabinetul Cîţu merge mai departe, iar noi mergem în opoziţie", a afirmat el. "Fiţi de partea românilor, nu de partea infractorilor, a politrucilor şi a „băieţilor deştepţi”! Votaţi pentru demiterea guvernului Cîţu!", este îndemnul adresat în textul moţiunii parlamentarilor, potrivit News.



Conform Regulamentului activităţilor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, moţiunea de cenzură iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor se prezintă birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă. Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii.

Miniștrii USR-PLUS își vor depune demisiile din Guvern săptămâna viitoare, a declarat vineri Dan Barna, la scurt timp după ce partidul său a depus moțiunea de cenzură prin care speră să-l dea afară pe Florin Cîțu din Palatul Victoria.







„Nu s-a discutat despre revocare (la Coaliție - n.r.), dar la începutul săptămânii viitoare ne vom depune și demisiile de vreme ce moțiunea de cenzură a fost depusă în aceste clipe”, a declarat liderul USR-PLUS.











"Cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîţu. Noi am transmis că acesta nu mai are încrederea, urmare şi a votului Comitetului Politic - peste aproape 400 de lideri din USR PLUS au confirmat lucrul acesta. Pe cale de consecinţă, în aceste clipe tocmai a fost depusă moţiunea de cenzură, calea parlamentară prin care sperăm ca într-un termen cât mai scurt să avem un nou premier şi coaliţia să poată să meargă mai departe", a spus Barna.