Kelemen Hunor: Nu există alternativă la actuala coaliție de guvernare. Atitudinea ninja de pe Facebook nu ne ajută să ieşim din criză. Trebuie să înceteze

"Niciodată nu am negat că între cele trei formaţiuni care formează coaliţia guvernamentală există foarte multe divergenţe de mentalitate. Totuşi, credem şi astăzi că în 2021 şi în anii următori această coaliţie nu are altă alternativă. Aşa că este răspunderea noastră comună să ne ajutăm să ieşim din această criză a coaliţiei, deoarece fiecare partener răspunde de ceilalţi şi răspunde, în primul rând, de valorile comune ale ţării, pe care trebuie să le avem în vedere", a spus Kelemen Hunor citat de Agerpres.El consideră că în politică trebuie să laşi întotdeauna "loc de întors" şi crede că lucrurile se vor linişti după congresele PNL şi USR PLUS."Experienţa noastră de foarte mulţi ani este că în politică nici prietenii, nici amicii sau inamicii nu trebuie să-i pui la colţ atât de tare încât să nu aibă loc de întors. Şi, dacă vrei să ajungi la consens cu ei, să nu ceri niciodată lucruri care nu pot fi îndeplinite. (...) Atitudinea ninja de pe Facebook nu ne ajută să ieşim din criza în care ne aflăm. Trebuie să înceteze, cel puţin până ce ambele formaţiuni îşi organizează congresul, până atunci poate că apele se vor linişti, iar după cele două congrese vom fi în stare să găsim o soluţie care să asigure guvernarea eficientă a acestei coaliţii", a mai spus Kelemen Hunor.La Cluj-Napoca are loc, vineri, şedinţa CRU, care pregăteşte Congresul UDMR din 17 septembrie, de la Sângeorgiu de Mureş.