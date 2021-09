Sorin Grindeanu, alergat pe holurile Parlamentului de George Simion, într-un LIVE pe Facebook, și presat ca PSD să semneze moțiunea de cenzură: „Un blat mai mare ca ăsta n-am văzut” - VIDEO

CITEȘTE ȘI:





„Așteptăm să vedem dacă domnul Sorin Grindeanu vrea să avem o moțiune comună sau doar respectă alte ordine...”, a spus Simion în debutul înregistrării sale (minutul 2).Când în timpul conferinței de presă, Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va semna altă moțiune de cenzură decât a social democraților, George Simion îl întrerupe: „Dar nu va trece această moțiune, domnu Grindeanu”. (9.30)„Noi am venit cu un text. Am avut o întâlnire cu liderul deputaților PSD care a zis că nu o să semneze o moțiune a PSD, în schimb pe această moțiune (n.r. inițiată de AUR) ar fi dispuși s-o semneze. Haideți s-o semnați și dvs.”, spune Simion.„Eu v-am spus ce face PSD-ul. Depuneți dvs moțiunea cu USR-ul. Haideți să semneze USR-ul cu AUR”, a răspuns Grindeanu.„Bun. Și PSD-ul? Sunteți singurii, nu o să aveți voturile. Vrem să dăm jos guvernul și pe această moțiune trebuie să semneze și AUR-ul și PSD-ul”, a spus Simion.„Nu ne interesează cine semnează, cine votează, nu ne interesează nicun joc politic, ci ne interesează ca Guvernul Cîțu să fie dat jos. Asta trebuie să înțeleagă și PSD-ul, și USR-ul, și minoritățile, și independenții”, a mai spus Simion ulterior dialogului.Puțin mai târziu, liderul AUR și-a continuat LIVE-ul pe holurile Parlamentului și a dat din nou peste Sorin Grindeanu (34.40).„Guvernul Cîțu trebuie să plece”, a spus Grindeanu.„De acord că nu contează cine este autorul (moțiunii). Doar că noi spunem în acest moment că legitimitatea este dată de cei care sunt în opoziție, PSD și AUR. Noi spunem că domnii de la USR trebuie să-și pună prima dată semnătura... Noi azi venim cu textul moțiunii”, a spus Grindeanu.„Păi de ce să veniți cu textul moțiunii când el există deja”, spune Simion, cu foile în mână.„Noi avem și legitimitatea dată de români, numărul de parlamentari. Suntem cel mai mare partid”, spune Grindeanu.„Păi așa n-o să cadă niciun Guvern”, răspunde Simion.„Ba da, o să cadă”, spune Grindeanu care se întoarce și intră într-un lift.„Incredibil”, răspunde Simion. „Un blat mai mare ca ăsta n-am văzut”, a mai spus liderul AUR.