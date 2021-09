USR-PLUS se bazează pe parlamentarii AUR la depunerea moțiunii de cenzură. Moșteanu: Avem împreună 122 de semnături

Pentru a depune moțiunea de cenzură USR-PLUS ar avea nevoie de 117 semnături, iar pentru ca moțiunea să treacă, iar Guvernul să fie demis ar fi necesare 234 de voturi.

Liderul USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat joi că toți parlamentarii partidului au semnat moțiunea de cenzură inițiată miercuri seara la grupul parlamentar al partidului. De altfel, liderii USR-PLUS au refuzat propunerea premierului de a face o nouă nominalizare la ministerul Justiției. Singura persoană pe care partidul o susține la ministerul Justiției este Stelian Ion, au declarat surse politice pentru HotNews.ro.





"Există posibilitatea să inițiem o moțiune de cenzură cu AUR, este o variantă în lucru", declarau pentru HotNews.ro surse din USR-PLUS.







De altfel, liderul grupului USR-PLUS Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu liderur AUR, George Simion. La finalul întâlnirii, Simion a declarat: "E nevoie de o opoziție hotărâtă. Dacă USR vor să treacă în opoziție, apreciez poziția lor. Acum zece minute am avut o discuție cu domnul Moșteanu în sensul de a strânge semnături de la cei care vor să îl vadă plecat pe domnul Cîțu. Ce contează textul? E o aberație. E nevoie de o moțiune comună a tuturor celor care vor să plece Guvernul Cîțu. AUR are 42 de moțiuni, USR are 80 și PSD are 160. Sunt destule semnături ca moțiunea să treacă, da nu știu cine se află în spate. Hai să ne punem toți semnătura pe moțiune".





Varianta depunerii unei moțiuni de cenzură alături de PSD nu mai este fezabilă după ce liderii social-democații le-au transmis acestora că îi invită să susțină demersul inițiat de ei.







De altfel, PSD a anunțat, prin vocea lui Sorin Grindeanu, că au depus moțiunea de cenzură, iar social-democrații nu vor vota altă moțiune: ”Cine vrea ca într-adevăr acest guvern să pice va semna moțiunea PSD. Restul sunt povești. Lipsa semnăturii înseamnă doar șantaj”, a declarat Sorin Grindeanu.







Astfel, USR-PLUS își menține poziția de a cere demisia premierului Florin Cîțu și nu va face o altă nominalizare la ministerul Justiției în afară de Stelian Ion, susțin sursele HotNews.ro. De asemenea, miniștrii partidului nu vor mai participa la nicio ședință de Guvern.



De altfel, anunțul depunerii unei moțiuni de cenzură a fost făcut de USR-PLUS joi, după ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a lui Stelian Ion. De precizat este că useriștii nu au numărul necesar de a depune moțiunea de cenzură, fiind necesare 117 semnături.







"Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură pe care am anunțat-o aseară după demiterea abuzivă și lipsită de temei a ministrului Stelian Ion.