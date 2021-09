Turcan: De la începutul acestui an au fost create 120.000 de locuri de muncă; 40% sunt plătite cu salariul minim

"De la începutul acestui an au fost create 120.000 de locuri de muncă, o informaţie care a trecut oarecum mai puţin observată şi din cauza zumzetului politic, cu alegeri interne. Din aceste 120.000 de locuri de muncă, aproximativ 40% sunt plătite cu salariul minim şi de aceea ţin foarte tare şi la majorarea salariului minim şi la corectitudinea în relaţiile de muncă. De asemenea, reprezintă în continuare o direcţie pe care trebuie să accelerăm dinamizarea pieţei muncii, este sursă şi de creştere a nivelului de trai, dar si de sustenabilitate a marilor sisteme publice, pentru că ne va creşte implicit contribuţia la bugetul de stat", a precizat Turcan, la Digi 24.Ea a subliniat că în acest an a crescut şi contingentul de lucrători din spaţiul non-UE, astfel încât angajatorii care au nevoie de forţă de muncă să poată să acceseze astfel de lucrători. "Şi aici am refuzat să ne uitam în sondaje şi în gura celor care se ocupă cu manipulări zi şi noapte şi am crescut contingentul de lucrători din spaţiul non-UE, astfel încât angajatorii care au nevoie de forţă de muncă să poată să acceseze lucrători non-UE, iar procedurile să fie simplificate. Această procedură pe care trebuie să o parcurgă angajatorii pentru a apela la forţa de muncă din spaţiul non-UE va fi simplificata prin măsuri propuse de noi", a subliniat ministrul Muncii, menţionând că lucrătorii cei mai mulţi vin din ţările asiatice.