Fostul ministru al Sănătății mărturisește că Orban i-a cerut demisia pentru că a propus testarea Covid în masă / ”Am fost acuzat de fraternizare cu PSD”

”Mi s-a cerut demisia de către Ludovic Orban, e momentul să o declar şi să o recunosc la mai bine de un an de la acest episod. Unul din motive a fost testarea în masă şi faptul că, preluând acest mesaj şi această iniţiativă a domnului profesor Adrian Streinu Cercel, cu care am colaborat extraordinar de bine şi pe care îl respect, am fost într-un fel acuzat de fraternizare cu opoziţia, cu PSD. Vreau să spun că în medicină nu există opoziţie sau nu există guvernare. În medicină, există numai interesul pacienţilor şi al oamenilor", a declarat Victor Costache, fostul ministru al Sănătăţii la Antena 3, potrivit News.ro.Victor Costache a demisionat de la Ministerul Sănătăţii în 26 martie 2020, la o zi după ce a anunţat că a pregătit un protocol, cu profesorul Adrian Streinu-Cercel, pentru un program inovativ prin care să fie testaţi pentru coronavirus toţi cetăţenii din Bucureşti, cu echipe mobile de testare, care vor merge din uşă în uşă.La acel moment, din poziţia de premier, Ludovic Orban a afirmat, în şedinţa de Guvern, că în privinţa testelor pentru coronavirus se respectă cu stricteţe procedura adoptată de INSP şi că există o ordine a priorităţilor care nu poate fi încălcată. "Poveştile că mergem din uşă în uşă să facem teste nu sunt serioase şi aş vrea să accentuez acest lucru. Deci noi aplicăm clar procedurile, care sunt proceduri validate", a subliniat Orban.